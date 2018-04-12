火星人亞洲巡演開跑 17日台北開唱相關規定先了解

2018年04月12日 16:38 中時 潘鈺楨

火星人布魯諾（Bruno Mars）的「24K魔幻世界巡迴演唱會」亞洲場已從日本起跑，4月17日將唱進台北南港展覽館。火星人人氣持續發燒，與超殺饒舌女王卡蒂B （Cardi B)）合作的最新單曲〈Finesse(Remix)〉成為三月美國電台播放率最高的歌曲，這已經是火星人第八首稱霸電台播放次數的單曲，也讓他榮登擁有最多電台播放率最高單曲的男歌手寶座。

以復古放克曲風引爆全球熱潮的火星人，二度來台開唱除了帶來全新的表演內容，火星人與生俱來的律動感和獨樹一格的自創舞步更是一大看點，就連合音和樂手都各個身手不凡、舞功高強，加上從國外包機空運來台的原裝舞台及器材，將帶領台灣歌迷進入放克到炸的魔幻世界。

此次演唱會入場辦法及安檢規格等資訊，請上主辦單位Live Nation Taiwan官方網站及FB事先了解相關規定，以免於現場因不符合規定而致無法或延誤入場。因當天為平日，請大家提早到場進行安檢，以免延誤入場觀賞時間。也請勿攜帶後背包或超過規定尺寸的包包以及安檢規定中不能攜帶之物品包括玻璃製品、密封飲料包括礦泉水（需去蓋）、手搖杯（需把密封膠膜去除），硬質地無法捏扁的飲料罐包含保溫杯、自拍棒、相機、平板電腦與GOPRO等物品入場。

為了安全，搖滾區不開放未滿七歲與身高不滿110公分的孩童入場。現場將於六點開放進場，請依照現場工作人員指示排隊，詳細辦法請至Live Nation Taiwan官方網站 (https://www.livenation.com.tw/)或臉書專頁(https://www.facebook.com/livenationtw/)。

上個月剛結束的火星人布魯諾紐西蘭場演唱會，打破天后碧昂絲的紀錄，刷新紐西蘭有史以來最多入場觀眾的演唱會紀錄。但當地主辦單位也在現場發現，有許多民眾的票券是透過非官方售票網站所購買的假票，導致十多位觀眾不但花了比原票較更貴的金額買票，還無法入場。經紀公司呼籲全球歌迷，杜絕黃牛票及二手票券買賣，千萬不要購透過非官方售票網站購票。台灣主辦方也強調，將不定期釋出退票，請歌迷隨時上拓元網站查詢。

「Bruno Mars 24K魔幻世界巡迴演唱會2018台北場」由LEXUS獨家贊助，將於火星人布魯諾抵台後安排LEXUS專車接送，讓暌違四年重回台灣的他感受尊榮禮遇。演唱會當天LEXUS亦將於南港展覽館展示旗艦轎跑LC，並舉辦抽獎活動，幸運的粉絲有機會獲得演唱會限量海報及精美禮物，活動詳情請關注LEXUS官方粉絲專頁。(https://www.facebook.com/lexus.tw/)

(中時)