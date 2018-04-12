夏季到！台中金典酒店推「暹邏美食節」開脾胃

2018年04月12日 16:44 工商 曾麗芳

「暹邏美食節」端出著名泰式咖哩螃蟹、泰式酸辣蝦湯、炸蟹棗、泰式風味米粉湯等當地著名的料理。（圖／飯店提供）

隨著夏季來臨，以酸辣口味著稱的泰式風味料理，既消暑又開胃，是很多消費者酷暑的美食首選。台中金典酒店柏麗廳搶搭4月泰國潑水節的順風車，即日起至7月1日推出「暹邏美食節」，泰國道地的特色美食、搭配不分平假日一律「4人同行1人免費」優惠促銷，消費者不用出國就能感受泰國的輕鬆氛圍，與當地特色美食的好滋味。

金典酒店總經理陳月鳳表示，東南亞氣候較炎熱，因此菜式講究香料的調配及運用，例如香茅、薑黃、辣椒、咖哩等辛辣香料，主廚巧妙運用這些醬料推出多道泰式著名料理。例如「泰式酸辣蝦湯」，主廚以蝦殼及大量蔬菜、香料經過長時間熬煮，再輔以天使紅蝦、干貝等海鮮配料，喝起來清爽酸辣非常開胃。

還有「泰式咖哩螃蟹」，以大火炸到酥脆的螃蟹，裹上滑嫩炒蛋及泰式咖哩拌炒的醬汁，一入口咖哩香氣、螃蟹鮮美與炒蛋彈嫩，巧妙的融合讓人一次滿足。

另外，源自潮汕飲食文化的庶民料理的「泰式風味米粉湯」，同樣是必吃美食，主廚採用蔬菜高湯燉煮後，搭配從泰國當地選購的調味料，清澈甘甜的湯頭再佐以海鮮、魚丸等，最後依照個人喜好，添加酸（檸檬汁）、甜（白砂糖）、鹹（魚露）、辣（辣椒粉）調味，就是當地最具代表性的街頭小吃。

而採用新鮮蝦仁及蟹肉製作內餡的「炸蟹棗」，則是需要反覆手工打出黏性後，用腐皮包覆再以溫火炸至金黃香脆，沾上主廚特製的梅醬風味更佳，這道料理做工繁覆，卻是泰國當地相當特色的小吃。

泰式料理中不能錯過的就是甜品，不論是以蒸熟糯米為底料，搭配棉軟甜蜜的芒果，再淋上椰漿的「芒果糯米飯」，或是以薄餅包裹香蕉切片，再用奶油煎至酥脆，最後淋上煉乳的「香蕉煎餅」，道道都是在品嚐過重味酸辣泰菜之後的最佳良伴，這次在「暹邏美食節」中都能享用到的泰式美味。

(工商)