林偉權：從企業集團第4代少東到小說家

2018年04月12日 16:56 中時 鐘武達

中美製藥集團第4代少東林偉權，熱愛設計、想像與寫作，明道大學景觀設計系畢業後選擇自由的文學小說創作，最近以筆名「響太C.L.」出版首部奇幻文學小說《意志者》，12日帶著新書回到母校分享，感謝昔日老師的啟蒙。

《意志者》發表會，明道大學董事長汪大永 、校長郭秋勳、林偉權求學時期的文學推手講座教授陳憲仁、王銘顯、詩人蕭蕭，以及父親中美製藥董事長林本源、母親李阿利都出席分享喜悅。

30歲的林偉權出生豪門，沒有少爺的架子，小學畢業就到台中明道中學念書，一路從國中、高中又獲推甄進入明道大學，被暱稱是「明道10年寶寶」。母親李阿利，熱愛文學與茶道，是明道大學首位榮譽博士。

林偉權說，從小就愛看小說與插畫，高中、大學時期開始學習動畫設計，因為需要故事，所以動筆寫腳本，開啟寫作之路，曾在日本動漫公司擔任行銷企畫，目前奉家族企業派駐日本，閒來提筆，天馬行空的想像，創作出第1本科幻小說。

「響太C.L.」是筆名，林偉權小時候不愛說話，大學畢業到日本念書要取日本名字，媽媽希望他講話大聲一點，所以幫忙取名「響太」，「C.L.」則是英文名字縮寫。

林偉權表示，《意志者》分別是《轉學風雲Ⅰ︰聖光學園》、《轉學風雲Ⅱ︰眾天使恩寵的少女》兩冊，傳遞的意旨是希望喚醒每個人內在的英雄意志。他更說，在腦海中的設計，《意志者》可以發展出30部作品，完成這部小說，將是一生「意志」的終極挑戰。

(中時)