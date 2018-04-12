107年度防汛聯繫會議 林管處邀相關機關單位召開

▲南投林管處邀集相關機關單位召開107年度防汛聯繫會議，出席極為踴躍。（楊樹煌攝）

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每年的5至7月是台灣的防汛期，南投林區管理處為提昇各機關間橫向聯繫，做好整體防救災能力，今12日特邀各相關單位召開「107年度防汛聯繫會議」，期在災害應變分秒必爭的情形下，發揮防救災能力，會中並邀請專家學者舉行講座，講述防汛教育訓練。

林管處表示，台灣地區的汛期為每年5月1日至11月30日止，在這7個月的期間內，是台灣地區雨量最豐沛的梅雨及颱風季節，也是最易發生土石流等災害的期間，因防汛準備工作必需每年加以執行及演練，所以該處才舉辦防汛聯繫會議及演練，就是希望能透過充分的防汛準備，在災害發生時有效應變，將災害損失減輕至最低。

今年的防汛教育訓練及防汛聯繫會議，特邀台中、南投、彰化及雲林等縣市政府、水保局南投、台中分局、水利署第三、四河川局、台大、中興大學實驗林管理處及林管處各災害緊急處理與維護工程開口契約廠商聯合召開，以利建立各機關及單位間災害應變運作、聯繫、協調及支援機制，提升災害應變能力。

下午並舉行「107年度防汛教育訓練班」，邀請交通大學土木系教授廖志中及水土保持局土石流防災中心主任尹孝元分別講授「大規模崩塌潛勢區活動性評估及調查經驗分享」、「必須之變-氣候變遷下的坡地災害管理策略」等議題，讓與會者都受益良多。

(中時)

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