台灣文博會「花開映台中」主題館 嚴選展品提前亮相

2018年04月12日 16:55 中時 陳淑芬

台灣文博會台中主題館部分展品提前亮相，圖為業者設計的美學家具「弦之草」。（陳淑芬攝）

「2018台灣文博會」即將在18日於台北開展，台中市府邀集10家文創、設計業者及工藝師，以「花開映台中」主題設台中館參展，部分展品12日在記者會提前亮相。台中市副市長林依瑩致詞表示，市府將持續帶領在地業者設立台中館，協助文創業者產業化，透過展覽等平台創造文化產值。

文創界年度盛事「台灣文化創意設計博覽會」將於4月18至22日在台北松山及華山文創園區舉行，台中館以「花開映台中」為策展主題，將於松山文創園區登場，將台中花博文心蘭、劍蘭、百合與火鶴等4種代表花卉做為主視覺，象徵創意百花爭鳴，傳遞花博GNP精神（Green綠色、Nature自然及People人文），12日展前啟動記者會還安排意象舞蹈等演出。

台中館部分參展作品提前亮相，其中，「森手木工」以樺木板為媒材，以鋼琴琴弦為發想，突破座椅刻板僵化外觀，創作出跳動曲線的「弦之草」作品，令人刮目相看。林依瑩在會中頒發由德國紅點設計獎得主陳永基量身打造的「台中嚴選」專屬標章，給台中參展業者，為台中文創品質掛保證。

林依瑩表示，市府將持續帶領在地業者在台灣文博會設立台中館，透過展覽等平台提供直接下單機會，創造文化產值。中市今年將舉辦2018台灣設計展及台中世界花卉博覽會，希望文化的種子從台中逐漸擴散全台，傳播城市設計理念。

文化局長王志誠表示，台中市並將爭取舉辦「世界設計之都」活動，透過設計展、花博等展覽，傳遞台中的文創精神，結合市政硬體設施，見證台中文化城的魅力。

(中時)