最血腥證據！61歲墨西哥毒梟古茲曼罪狀達90頁

號稱是最強毒梟的「矮子古茲曼」，圖為2016年資料照片。(圖/美聯社)

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號稱是最強毒梟的「矮子古茲曼」，圖為2014年資料照片。(圖/美聯社)

綽號是「矮子」的毒梟古茲曼(Joaquín Guzmán Loera)，過去同時遭到墨西哥和美國緝毒局通緝，因為2度逃獄成功，被外界稱作最強毒梟。日前美國檢方首次將他的犯罪清單詳盡羅列出來，竟高達90頁。這份詳盡的備忘錄也將在法院庭審期間呈遞給陪審團，案件預定在9月開庭。

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根據《紐約時報》(New York Times)報導，美國聯邦檢察官10日向聯邦法院提交一份長達90頁的備忘錄，這是美國檢方首次向法庭提交這麼詳盡的罪證清單，他的惡行惡狀變成了最血腥的證據。

號稱墨西哥最強毒梟古茲曼，在1993年被捕以後，曾經在2001年越獄成功，然後遭到墨西哥通緝。他在2014年落網，又重回監獄。卻在2015年挖出一條至少15公尺深的隧道，再度逃獄成功。直到2016再度被捕，傳奇性的2度越獄事蹟，讓他因此「成名」。2017年1月19日，他被引渡至美國，關押在紐約州曼哈頓的聯邦監獄至今。

古茲曼自1980年代開始，系統性的綁架、侵害和謀殺對他販毒構成威脅的人。美國檢方依照人證、物證記錄古茲曼罪行。除了40名證人以外，檢方蒐集的物證還包括各種毒品帳目、影片、電話錄音片段和電子郵件等，以及超過30萬頁的文件，相當驚人。美國檢方以販毒、洗錢和謀殺等多項罪行起訴古茲曼，該案預定於9月開庭。

文章來源：7 Tons of Cocaine in Jalapeño Cans: The Evidence Against El Chapo

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(中時電子報)

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