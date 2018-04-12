艾利歐傑曼諾化身寂寞宅男 尋找轉世老爸

艾利歐傑曼諾（右）與法比奧德路易吉在片中發展出奇特友誼。（東昊提供）

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輕鬆幽默的喜劇電影《我是你轉世老爸》笑料百出，劇情溫馨逗趣。一心護著兒子的富婆，直覺莫名其妙出現的「轉世老爸」是個騙子，擔心他用話術將兒子財產偷走，氣得在他面前揭穿偽裝。孰料眼前這位瘋度翩翩、視覺年齡小她至少20歲的男子，竟然脫口而出呼喚前夫最愛她的小名：「兔寶寶~~」晚娘臉一秒變少女，神秘的轉世丈夫留下這句話後隨即瀟灑離去，更讓她輾轉難眠，拒絕和現任丈夫嘿休。但丈夫也妙答：「親愛的，我們上次嘿休已是上世紀的事了。」

《我是你轉世老爸》描述著迷於哲學和輪迴說的男主角，因年幼失去父愛，渴望再次與爸爸相遇，某天一位法國智者指點，爸爸轉世投胎在一位叫馬里歐的人身上，並且會出現在義大利著名景點「羅馬競技場」附近。半信半疑的他徘徊多日後，果真出現一位名叫馬里歐的男子！兩人迅速變成了朋友，並不時有借貸關係，更發展出爆笑的幫忙追女友情節。究竟他是不是轉世老爸？

飾演片中靈魂人物的演員為歐洲知名男星艾利歐傑曼諾（Elio Germano），素有「義大利梁朝偉」之稱。他以《我的哥哥是獨生子》、《我們的生活》與《青春韶華》陸續獲得三座義大利金像獎最佳男主角，《我們的生活》讓他當拿下坎城影帝時，年僅30歲，已累積多達40部作品。之後再以黑色喜劇《亮演人生》獲頒義大利金球獎的最佳男主角獎，《你是我轉世老爸》是他的最新作品。電影4月27日在台上映。

(中時)

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