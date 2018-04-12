日月潭向山啟動「工地模式」 鷹架「團團圍住」

2018年04月12日 17:05 中時 沈揮勝

日月潭向山遊客中心今日外觀現況。（沈揮勝攝）

日月潭向山遊客中心門廳穿堂已困在鷹架中。（沈揮勝攝）

處長與副處長室門廊也陷入鷹架鐵管陣中。（沈揮勝攝）

門面現況。（沈揮勝攝）

施作狀況。（沈揮勝攝）

現場狀況。（沈揮勝攝）

遊客覽景，北側優質景觀未受影響。（沈揮勝攝）

遊客需從鷹架下方進出。（沈揮勝攝）

施工前後比對，右邊為一年前處理過後光鮮亮麗，至今未再長苔。（沈揮勝攝）

日月潭重量級地標、曾獲台灣建築獎首獎的「向山行政暨遊客服務中心」，因外牆長苔需刮除並修補，經原設計建築師團隊建議，採「真木紋清水混凝土面層修飾保護工法」拉皮，這兩天進入工地模式，將被鷹架團團圍住2到3個月！日管處提醒遊客注意安全！

日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢指出，向山行政暨遊客服務中心是由日本「團紀彥建築設計事務所」設計、與蘇懋彬建築師合作興建，2011年啟用以來，因木紋模清水混凝土外牆之隙縫受溼度、雨量、灰塵等外在環境影響，啟用3年後開始長出青苔。

2016年迭有遊客反映。管理處透過建築師蘇懋彬與日方尋求處理方式；原建築設計團隊建議以「真木紋清水混凝土面層修飾保護工法」修補拉皮，並於同年底在該建物南側一隅作局部性試處理，經過1年驗證，發現效果遠比4年多前嘗試過的水刀清洗法好很多。

經審慎評估，委託建築師團隊於9日起，開始搭鷹架，並於12日正式進入工程階段；其工序從基面清洗、半滲透高分子樹脂底塗、局部木紋紋理後製修飾、微粒徑水泥色砂全面調色，最後再以水性透明消光防汙耐候保護面漆施作。希望能維持如心至少5年。

目前向山遊客中心，門面正廳都已包圍在鷹架中，包括行政中心辦公區後方、處長室與副處長室門廊，前後、垂直、水平，全被金屬管鷹架團團包圍住。

陳志賢表示，這次施工，建物表面積達5400平方公尺，工程費800多萬元。由於向山行政暨遊客服務中心這個區塊，每天都有大量遊客造訪，光是8坪大小的服務中心每年就超過130萬人次進入，「地標景點像工地」影響層面相當大。

為此，日管處已函文通知各大旅行社、遊覽車業者及旅遊業相關公會施工事宜及需注意事項，並籲請遊客到向山，應依現場動線引導、注意自身安全。另方面則期望工程順利，能夠在暑假前還其亮麗。

(中時)