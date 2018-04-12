「滑天下之大稽」陳振貴：台大沒校長 重傷本土高教形象

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旺報

台大準校長管中閔當選已逾百日，教育部不願發布校長聘書，還召集各部會召開跨部會諮詢小組會議審查，對此，實踐大學校長陳振貴表示，校長遴選委員會具有獨立作業權，其以行使權力選出新校長，而教育部不聘任，理應公布理由，讓社會公平檢視，而不是讓身為龍頭大學的台大長期沒校長，「滑天下之大稽！」

陳振貴表示，面對管案迄今爭議難平，主要圍繞在大陸大學兼職、企業獨董還有論文抄襲風波，其中論文抄襲雖經確認誤傳，但赴陸交流與獨董身分，依舊受到關注，但能夠參選校長的人選，都有一定的學經歷還有社會地位，並且每個人的經驗、背景、人脈都大不相同，若總是被放大處理，可能都沒人能當選大學校長。

「台大下一任校長，誰還敢來選？」陳振貴認為，教育部對於管案，應秉公處理，台大長時間沒有校長，根本是「滑天下之大稽」，對於台大的形象、士氣、聲譽、國際評價，都顯示台灣高教治理有問題，「這是非常壞的示範」，對此他沉重呼籲，教育部快點收手，若對於管案有爭議，不願聘任，應將理由公布，而不是深化社會撕裂與藍綠對立。

若管案未獲解決，不只下一任台大校長恐沒人敢選，公立大學校長遴選，也可能沒人敢參加，陳振貴說，管案已對台灣高教造成嚴重傷害，期盼教育部能秉公處理，並盡速聘任管中閔為台大校長。

北部另一所私立大學校長則說，民進黨政府的新境界文教智庫，主要操控教育政策及其走向，智庫董事長為總統蔡英文，如今教育部堅持「卡管」，即教育部已變成黨團的附屬單位，並不理想，「我們希望教育部能擺脫政黨色彩，或是獨有的偏見與政治立場」，公正處理管案。

(旺報)

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