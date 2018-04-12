《我是一隻貓》訪猴硐貓村 韓愛貓族超羨慕

2018年04月12日 17:06 時報周刊 溫博鈞

在韓國至少有二十萬隻街貓衍生出嚴重的社會問題。（車庫娛樂提供）

韓片《我是一隻貓》以真實、貼近街貓的角度，細膩地帶出亞洲街貓們的故事。「街貓與人類如何和平共存呢？」導演以此為這部紀錄片電影的拍攝初衷，以台灣、日本、韓國的街貓為主角，展現出各地街貓的真實生活。

威風凜凜的台灣貓、從容不迫的日本貓、察言觀色的韓國貓，三地的街貓們分別過著截然不同的生活，而其中韓國的街貓所處的環境最為艱困。在韓國，目前統計出至少有二十萬隻「街貓」生活在韓國都市中，由此虐貓問題層出不窮，處處可見被遺棄的貓咪，雖然也有善心人士會提供食物給這些可憐的貓咪，但也因此受到厭惡街貓人士的暴力威脅等受到負面影響，衍生出嚴重的社會問題。

《我是一隻貓》導演趙恩成希望能讓大家正視這些腳邊的小生命，探訪了台灣猴硐貓村，以及被CNN評選為「世界六大賞貓景點」的「貓島」日本相島，住在貓島的貓咪們比島上的居民還要多，島上的貓咪都不怕人，且自由自在地生活，顯示貓咪和人類幸福地共存絕非空想。「CNBLUE」成員姜敏赫更為電影溫暖獻聲，擔任旁白，悄悄說出街貓們的心境。

於韓國上映時深獲媒體和觀眾好評，NAVER評分高達9.32，許多觀眾對於台灣、日本如此愛護街貓的狀況非常羨慕，表示：「希望我們也能像台灣、日本一樣，建立一個不虐待街貓、關愛牠們的社會！」電影將於5月4日在台上映。

(時報周刊)