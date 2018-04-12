監獄軍歌比賽 回收廢品DIY「軍容」龐大

2018年04月12日 17:09 中時 許素惠

這可不是國軍操練，而是雲林監獄收容人軍歌比賽的陣容，一點都不輸真正的軍容。（許素惠攝）

雲林監獄收容人軍歌比賽不只比歌聲、隊形，也比「軍備」及行頭，中古世紀的鐵甲武士也現身。（許素惠攝）

雲林監獄收容人軍歌比賽很另類，原住民勇士上場，令人眼睛為之一亮。（許素惠攝）

雲林監獄收容人軍歌比賽海軍艦艇也出動。（許素惠攝）

雲林監獄舉辦軍歌比賽，不只比歌聲，還比「軍備」與「軍容」，收容人使出渾身解數，回收廢棄物DIY成鐵甲衣、槍砲、戰車、頭盔，幾可亂真，最令人耳目一新的是，把流行歌和原住民歌曲也融入，同樣唱得雄壯威武、精神抖擻。

「九條好漢在一班…」軍歌比賽唱這些老梗已過時，雲林監獄收容人把抒情的台語歌《針線情》、活潑輕快的《你是我的花朵》等以軍歌特有的激昂方式演繹，甚至原住民歌曲，同樣表現得威武雄壯，令人大開眼界。

除了歌聲及歌曲融合創意外，精彩的還有「軍備」、「軍容」的競賽，現代海陸空槍砲、戰車、軍鑑等稀鬆平常，有收容人化身中古世紀鐵甲武士，手持兵器，甚至把宮殿龍柱都搬過來，還有原住民勇士，呈現從古至今的軍隊樣貌，穿越時空的打扮及場景，讓人彷彿墜入時光隧道。

最令人稱讚的是，這些唯妙唯肖的「軍備」全是收容人以環保廢棄的紙箱、木頭等為材料DIY，加上創意十足的戰鬥隊呼及隊形變化，贏得觀賽來賓及評審掌聲。

副典獄長戴明瑋指出，軍歌比賽有助於收容人提升團隊合作的默契與向心力，也培養武德修養。

(中時)