監獄軍歌比賽 回收廢品DIY「軍容」龐大

雲林監獄收容人軍歌比賽不只比歌聲、隊形，也比「軍備」，所有槍砲、服裝都是收容人DIY，很有看頭。（許素惠攝）

友善列印
中時
這可不是國軍操練，而是雲林監獄收容人軍歌比賽的陣容，一點都不輸真正的軍容。（許素惠攝）
雲林監獄收容人軍歌比賽不只比歌聲、隊形，也比「軍備」及行頭，中古世紀的鐵甲武士也現身。（許素惠攝）
雲林監獄收容人軍歌比賽很另類，原住民勇士上場，令人眼睛為之一亮。（許素惠攝）
雲林監獄收容人軍歌比賽海軍艦艇也出動。（許素惠攝）

雲林監獄舉辦軍歌比賽，不只比歌聲，還比「軍備」與「軍容」，收容人使出渾身解數，回收廢棄物DIY成鐵甲衣、槍砲、戰車、頭盔，幾可亂真，最令人耳目一新的是，把流行歌和原住民歌曲也融入，同樣唱得雄壯威武、精神抖擻。

「九條好漢在一班…」軍歌比賽唱這些老梗已過時，雲林監獄收容人把抒情的台語歌《針線情》、活潑輕快的《你是我的花朵》等以軍歌特有的激昂方式演繹，甚至原住民歌曲，同樣表現得威武雄壯，令人大開眼界。

除了歌聲及歌曲融合創意外，精彩的還有「軍備」、「軍容」的競賽，現代海陸空槍砲、戰車、軍鑑等稀鬆平常，有收容人化身中古世紀鐵甲武士，手持兵器，甚至把宮殿龍柱都搬過來，還有原住民勇士，呈現從古至今的軍隊樣貌，穿越時空的打扮及場景，讓人彷彿墜入時光隧道。

最令人稱讚的是，這些唯妙唯肖的「軍備」全是收容人以環保廢棄的紙箱、木頭等為材料DIY，加上創意十足的戰鬥隊呼及隊形變化，贏得觀賽來賓及評審掌聲。

副典獄長戴明瑋指出，軍歌比賽有助於收容人提升團隊合作的默契與向心力，也培養武德修養。

(中時)

色整脊師趁「推拿」性侵女子 被… 突破空間限制 竹市消防局獲車禍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。