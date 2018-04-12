自己的主題曲自己寫 張立昂首映會激動忘歌名

2018年04月12日 17:06 時報周刊 張毓琪

《三明治女孩的逆襲》今天舉行首映會，男主角張立昂聽到現場播放他為戲量身打造的片頭和片尾曲，難掩激動心情，一時想不起曲名，後來他感性的說：「這是我第一次邊拍戲、邊創作，真正體會『三明治』心情。距我2007年回台參加歌賽比賽已超過十年、算是圓夢。」

張立昂有別以往斯文深情角色，這次飾演職場「機車」上司、私下「孩子氣十足」兩種極端個性的角色。張立昂和劇組不斷討論要如何呈現反差，他也因不同性格樂在其中：「我本身較ㄍㄧㄥ，拍戲要很幼稚去鬧葉星辰，我覺得有趣又好玩。」

子閎也要表現不同層面「幼稚」，常嚇葉星辰，葉星辰通常只能很弱用嘴反擊。有次她嚇開門進來的張立昂，沒想到他放聲尖叫，張立昂澄清說：「我是很『man』的叫。」不過坑洞戲中張立昂被遭蟑螂爬上腳，讓他不得不承認很可怕，葉星辰爆料：「他全身起雞皮疙瘩還大叫。」。

出身植劇場實力派演員的葉星辰在拍戲現場以極高EQ逗大家開心，一場掉入三米坑洞的戲，儘管落泥不斷，全身酸痛雙腳淤青，她仍能以腳打招呼，她搞笑說：「我筋骨較軟Q。」首次演出偶像劇的子閎則不像張立昂和葉星辰那樣緊張，他輕鬆以對表示：「職場戲顧及現實的確較學生戲複雜，但我相信專業團隊全心做好。」台視、三立《三明治女孩的逆襲》將於15日起每週日晚間10點在台視播出。

(時報周刊)