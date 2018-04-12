突破空間限制 竹市消防局獲車禍救援利器

2018年04月12日 17:13 中時 陳育賢

快速脫困板可不受空間限制，成為新竹市消防局弟兄在車禍救援時的新利器。（陳育賢翻攝）

快速脫困板可不受空間限制，成為新竹市消防局弟兄在車禍救援時的新利器。（陳育賢翻攝）

為持續精進車禍災害特種救援能力，導入新式救援觀念，新竹市消防局12日起邀請具有瑞典重型救援（Heavy Rescue Sweden）國際證照的教官郭來盛授課，並操作新式救援裝備「快速脫困板」，其能克服困難的車禍救援環境與限制，升級救援效能。

消防局長李世恭指出，此次加入操作的救援新利器「快速脫困板」，是由短板及長板組成，可克服因事故而造成傾斜車內空間之救援限制，救援人員先以快速脫困板的短板進行受困者頭部與背部固定，再以長板軌道將受困者進行傾斜拉出，其能在複雜的車禍現場，因不規則的車輛破壞、傾倒及堆疊造成的狹小空間下執行快速的脫困救援作業。

希望透過持續訓練，讓特搜隊人員熟悉各項新式器材，使竹市特種搜救隊能跟國際搜救進行接軌，也讓未來參與國際救災的人員能更有信心面對挑戰。

特種搜救隊救援組組長游坤哲表示，現行消防單位普遍應用於車禍受困救援的「救護長背板」操作限制非常大，且並非做為救助專業使用之背板，耐重及操作環境需求等條件均不如「快速脫困板」，以其參加國際賽事經驗，「快速脫困板」已被國際廣泛應用於各項車禍救援工作。

市長林智堅表示，此次花蓮震災現場，新竹市特種搜救隊上前線救援，體驗到「工欲善其事，必先利其器」，好器材有助消防人員執行救援工作，市府於2015年開始持續投入添購各式救災專用防護裝備及器材，未來也將持續挹注更多的資源與經費在災害防救工作及消防人員培訓作業上，希望在堅強的後盾下，讓消防夥伴更自信的守護這座美麗的城市。

(中時)