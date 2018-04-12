蘇貞昌曾對神許諾不選第3次 網酸：連神明都敢騙

前行政院長蘇貞昌。(中時資料照)

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中時電子報

總統兼民進黨主席蔡英文今（12）日當面徵詢前行政院長蘇貞昌參選新北市長，會後蘇貞昌允諾，願意承擔此大任。但，蘇貞昌曾在保安宮，在神明面前承諾「不會選第三次」，遭網友狠酸：「連神明都敢騙」。

蘇貞昌在臉書發文，他當年曾在保安宮廟埕說過不選第三次，但看到新北市停滯不前的現狀，甚感不忍，而且形勢的發展實在出乎意料。面對新北市民的期待，以及黨的整體佈局需要，實在無法放著不管。這是老縣長的不捨心情，也是身為黨員的責任。所以，在經過慎重思考之後，決定接受黨的徵召。

然而，蘇貞昌曾在2010年，曾在台北市保安宮那樣慷慨激昂地表示：「我不會選第三次」，並說：「美國華盛頓總統可以選第三次而不選，抗拒誘惑，樹立典範，這是民主的精髓。我，貞昌，不敢違逆，所以我對台北縣始終感情濃厚；但我不會選第三次！」如今卻仍決定出面選第三次，引來質疑。

部分網友為他留言打氣，喊加油，「蘇縣長是大家心中最好縣長」；另一部分的網友還是無法接受蘇貞昌背信，認為71歲回鍋還要三催四請，而且當年曾在保安宮許諾，如今這樣不就是「連神明都敢騙，你相信這個光頭會把人民放在心裡？」、「自欺欺人，連神都欺了」、「您該去保安宮，由神明決定你要不要參選」。

(中時電子報)

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