蔡總統出訪史瓦濟蘭 送禮細項看這裡

送給史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ），來自卑南族大巴六九部落的「盾牌」（見圖）一面。（黃世麒攝）

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送給史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ），來自卑南族大巴六九部落的「盾牌」（左起）、「傳告鈴」及部落傳唱歌謠專輯。（黃世麒攝）
送給史瓦濟蘭王國王母恩彤碧（H.M. Ntombi Tfwala），由「美研漆藝工坊」第3代傳人王峻偉（右）製作的「國王的母親與台灣阿嬤」蝴蝶蘭漆畫（見圖）。（黃世麒攝）

蔡英文總統將於17日出訪我非洲友邦史瓦濟蘭王國，總統府12日公布元首禮品，包括要送給史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ），來自卑南族大巴六九部落的「盾牌」、「傳告鈴」及部落傳唱歌謠專輯。府方表示，史國保有傳統的盾牌文化，而大巴六九部落的盾牌文化有迎賓與傳遞友誼的象徵，致贈盾牌代表台史兩國堅固的邦誼。

送給史瓦濟蘭王國王母恩彤碧（H.M. Ntombi Tfwala）的禮物，則選擇「美研漆藝工坊」第3代傳人王峻偉製作的「國王的母親與台灣阿嬤」蝴蝶蘭漆畫。府方表示，此次特別挑選「國王的母親」蝴蝶蘭，與台灣原生種、別名「台灣阿嬤」的台灣白花蝴蝶蘭，依圖樣訂製漆器掛畫，成為贈予王母恩彤碧的禮品，藉此突顯台灣「蘭花王國」的美名。

除了上述元首禮品外，府方也會分別致贈「傳統賀禮」牛隻5頭、3頭給國王及王母；府方解釋，史國以農牧立國，贈牛為重要傳統文化，也是婚嫁儀式、慶典活動時的傳統賀禮。

(中時)

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