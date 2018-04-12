蘇貞昌主動去電阿不拉 游錫堃：此選擇對黨「深慶得人」

2018年04月12日 18:09 中時 曾薏蘋

今天上午前行政院長蘇貞昌與身兼黨主席蔡英文總統見面，據透露，蘇貞昌在與總統談完後，主動開口，「要跟『阿不拉（游錫堃）』講一下電話」，隨後對選對會召集人陳明文說，「不然你來聯絡一下」；於是游蘇熱線8分鐘。游則表示，這個選擇對黨而言，是「深慶得人」。

蘇蔡會，還包括陳明文、總統府秘書長陳菊、林錫耀及黨秘書長洪耀福，今天大概談了一個多小時，據透露，蘇貞昌一進門就對在場者說，「你們要有什麼理由要我選？」大概談了一小時，蘇貞昌說，「好啦，黨需要這樣，那我就承擔。」

陳明文說，蘇貞昌在蔡英文講完離開之後，蘇貞昌主動說要跟「阿不拉（游錫堃）」講一下電話；蘇就對他說，「不然你來聯絡一下」，他先用自己的電話打給游錫堃，打了好幾通游錫堃才接，他先用擴音，把電話打通，然後告訴游，「報告院長，我是陳明文，早上總統已經蘇貞昌談得差不多，希望『蘇仔（蘇貞昌）』今天出來承擔新北市這個責任；游院長就回，「喔喔喔」；他說，「蘇院長現在這邊，想跟你說幾句話」，游就說，「好啊！」所以他就把電話關掉擴音，讓蘇跟游前院長兩人私下談。蘇也與游約定，日後會再找時間碰面拜會。

據透露，洪耀福同時也當場打電話給新北市主委余天、新北市黨團總召李坤城等人，告知會談內容。

(中時)