Mr.Big最終巡演 6／14六度訪台

2018年04月12日 17:14 中時 潘鈺楨

成立於1988 年的美國搖滾樂壇長青樹「大人物樂團 (Mr.Big)」，1994年、1996年、2011年、2014年、2017 年來台舉辦演唱會可說是場場爆滿，2011年更造成台北和台中兩場票券秒殺的盛況。即便樂團成員平均年齡將屆 60 依然活力十足。他們即將六度來台，勢必又將刮起搖滾風暴。

Mr.Big原本預計於2018-2019年展開他們成軍三十周年的最後世界巡迴，造訪一些從未踏足的城市和國家，然而今年二月鼓手Pat Torpey 因帕斯金併發症過世，多年夥伴突然離去，團員們都相當不捨，幾經思考之後，為了讓喜愛他們的粉絲留下美好的回憶，Mr.Big 決定繼續走完這個行程，並將這最個終巡迴獻給Pat Torpey。

成軍至今滿三十周年的 Mr. Big 樂團著重音樂旋律編曲，有著強烈的音樂性，當年以一首暢銷金曲〈To Be With You〉走紅全世界，成為紅極一時的搖滾天團，他們以硬式搖滾風格橫走樂界，是90年代少數還活躍於美國主流樂壇的Hard Rock Band。

Mr. Big團員各個來頭不小，貝斯魔皇 Billy Sheehan 曾與Steve Vai 和 David Lee Roth 合作，光速吉他手 Paul Gilbert 是高居日本人氣第一的美國吉他英雄，蟬聯多年日本 Young Guitar 雜誌票選最佳吉他手更榮登日本 MI 音樂學校校長寶座。Paul Gilbert 與貝斯手 Billy Sheehan 無可挑剔的精湛技巧，都受到技術搖滾界推崇與超高評價，甚至在演唱會用「電鑽」彈奏。而主唱 Eric 號稱音樂頑童，他充滿雄性魅力又不失深情的沙啞磁性嗓音，讓樂迷熱血沸騰，俊帥的鼓手Pat Torpey 則是家喻戶曉的知名打擊樂手，也曾和各知名樂手合作出版多張個人專輯。

此次 Mr. Big 亞洲巡迴預計造訪曼谷、香港、台北、上海、北京各大城市，台灣場由台北的狂人演藝和台中的浮現音樂聯合策劃，台灣兩大搖滾主辦合力打造出這最終音樂盛宴，給大人物的樂迷們一場終身難忘的演出，並留下一個美好的永恆回憶。

此次大人物合唱團(MR.BIG)成軍三十週年紀念最終世界巡迴台北場將於6月14日(週四)晚上20:00於三創生活園區CLAPPER STUDIO登場，演唱會總席次為限量900人，演唱會門票將於4/14於KKTIX開賣票價分為:2200元、3200元、限量VIP席6000元，4/14~5/13購票享有早鳥購票優惠，相關訊息可以洽詢搖滾帝國臉書或是KKTIX售票系統。

(中時)