家鄉首辦親子音樂會 張正傑端音樂饗宴給基隆鄉親

國內知名大提琴家張正傑將在本月29日首度在家鄉基隆舉辦「百元親子音樂會」，張正傑今（12）日舉行記者會表示，當天音樂會觀眾只要花100塊就能進場，就能享受物超所值的音樂饗宴，歡迎基隆鄉親來捧場。（李其樺攝）

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國內知名大提琴家張正傑將在本月29日首度在家鄉基隆舉辦「百元親子音樂會」，張正傑今（12）日舉行記者會表示，當天音樂會觀眾只要花100塊就能進場，就能享受物超所值的音樂饗宴，歡迎基隆鄉親來捧場。（李其樺攝）

國內知名大提琴家張正傑將在本月29日首度在家鄉基隆舉辦「百元親子音樂會」，張正傑今（12）日舉行記者會表示，當天音樂會觀眾只要花100塊就能進場，就能享受物超所值的音樂饗宴，歡迎基隆鄉親來捧場。

張正傑今年57歲，為國內知名大提琴音樂家，現職為台灣海洋大學藝文中心主任，從2011年起開始陸續在國家音樂廳及各縣市舉辦「百元親子音樂會」，標榜門票100元，身高110公分以下的孩童也能進場聽音樂，頗受不少家長和樂迷好評；近年又陸續推出「輪椅族公益音樂會」，也曾在監獄舉辦音樂會，敢於嘗試的作風也令樂迷印象深刻。

張正傑表示，曾經帶女兒前往國家音樂廳，卻因為過去兩廳院限制「110公分以下兒童不得入場」，不得其門而入，因此他為了女兒，開始巡迴各地舉辦「百元親子音樂會」，凸顯兩廳院的守舊刻版，也成功地迫使兩廳院修改規定。

張正傑說，一般國內大型音樂會不外乎莊重嚴肅的演奏，中場休息，然後繼續聽演奏，最後散場；他的「百元親子音樂會」採取不一樣的方式，他身兼演奏者和主持人腳色，邊演奏邊拿麥克風和台下觀眾互動，幽默生動的解說也讓他的音樂會場場爆滿。

張正傑說，這次他特別選在家鄉舉辦「百元親子音樂會」，他與鋼琴音樂家王乃加29日下午2點半在基隆文化中心演藝廳登台演出，演奏《天鵝》、《白鷺鷥》及卡薩多《情話》等東西方名曲，門票只要100元，目前還剩下300張門票，「不是百元熱炒，而是滿漢大餐！」強調無論大人或小孩都可以進來聽他的音樂會，保證物超所值。

(中時)

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