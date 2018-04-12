張榕容出道早 12歲就佩戴鑽石走紅毯了

張榕容透露12歲時就入圍金鐘獎最佳兒童節目主持人，當時她配戴媽媽的鑽石手鍊走紅毯。（粘耿豪攝影）

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張榕容透露12歲時就入圍金鐘獎最佳兒童節目主持人，當時她配戴媽媽的鑽石手鍊走紅毯。（粘耿豪攝影）
Crest鑽石項鍊，鑽石總重9.5克拉，217萬元。（Hearts on Fire提供）
Bird鑽石耳環，鑽石總重11.1克拉，265萬元。（Hearts on Fire提供）

才剛拿下「華鼎獎」最佳女配角的張榕容，今天身穿一襲藍色雪紡禮服出席Hearts on Fire珠寶展。童星出身的她，早在十二歲就入圍金鐘獎兒童節目主持人，演藝事業起步得很早，而她與鑽石的第一次接觸，就是在頒獎典禮上，當時媽媽拿出鑽石手鍊為她戴上，還一再叮嚀她不能弄掉。

「雖然當時年紀小，但我在懵懂間知道鑽石是很貴重的，而且它背後代表著媽媽的愛！」張榕容說，後來長大了，在人生每個重要時刻，如結婚、走影展紅毯時，都有鑽石相伴，「當有人送我鑽石、或是借我鑽石時，就代表著他很重視你、珍愛你！」

日前她在「華鼎獎」走星光紅毯時，身上配戴的就是Hearts on Fire鑽飾，如今她配戴要價近4千萬的午夜星空系列鑽飾套組出席珠寶展，其中她喜歡一只近8.5克拉的鑽石戒指。她笑說：「每件都好喜歡，可惜買不起」，但她會依自己的經濟能力，買一克拉鑽石犒賞自己。

Hearts on Fire珠寶展即至14日台北美福飯店登場，珠寶設計師Ilaria Lanzoni以Art Deco風格的幾何線條、建築美學詮釋珠寶，不論是夜晚的星空、盛開的花朵或花間飛舞的蝴蝶，都成為她發想創意的靈感。

(中時)

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