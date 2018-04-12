文大校長遴選黑影重重 張鏡湖方控被恐嚇

2018年04月12日 17:24 中時電子報 生活中心

文化大學校長遴選爭議延燒，今更爆出校長遴選期間，有文化大學董事跟蹤及恐嚇文化大學董事長張鏡湖、女兒張海燕疑雲。張鏡湖特助林穎曾今表示，她確聽說董事袁興夏在去年11月校長遴選期間，拿出二張張鏡湖及張海燕拜訪遴選委員的照片，給張鏡湖和張海燕看，讓兩人感到威脅，但照片是去年10月拍的，顯示袁興夏他們從一開始就在「寫劇本、設局」。

文化大學去年11月遴選出新校長盧希鵬後，文化大學董事長張鏡湖未將遴選結果報教育部，遭教育部懲處140多萬元，張鏡湖4月3日召開記者會控訴尹衍樑、李傳洪、袁興夏及張冠群等4位董事有掏空校產之嫌，昨更登報直指，袁興夏主導校長遴選舞弊；張冠群掏空校產6億元，檢調單位已展開調查；要求尹衍樑、李傳洪辭去董事職務。

張鏡湖女兒、也是文化大學董事的張海燕日昨在接受媒體訪問時表示，去年11月文化大學校長遴選時，董事袁興夏曾拿出董事長和她拜訪遴選委員的照片，並說調查局掌握了董事長拜訪遴選委員的行程，讓父親及她備感威脅。

張鏡湖特助林穎曾今說，袁興夏、張冠群是張董事長一手提拔，張董事長將袁及張視為自己的兒子，如今他們為了掩飾要掏空校產的罪行，不惜作弊也一定要盧希鵬選上校長，而被抓到作弊後還一定要盧上任，張鏡湖不認可作弊不願意讓盧上任，就要解除張鏡湖董事長職務，是在欺負張鏡湖及張海燕。

她說，董事長不惜於4月3日召開記者會公開控訴，這讓一位90幾歲的老人家有多傷心，「袁、張為什麼一定要盧希鵬當校長，一定有原因，掏空校產是一翻兩瞪眼的事情，為什麼他們（董事）一直要盧希鵬當校長，盧不能當校長，就要解除張鏡湖董事長職務，一旦解除，董事長職務是否就是要給尹衍樑，還是李傳洪，他們一定要說清楚講明白」。

林穎曾氣憤的說，文化大學是於去年11月展開遴選選出新校長，張鏡湖及張海燕是去年10月拜訪遴選委員，這樣就被拍照，還拿出來威脅張鏡湖、海燕，代表一開始他們（袁興夏等人）就有計畫的「搞鬼」。

林強調，「總統選舉，總統都要四處拜訪了，張鏡湖拜訪校長遴選委員根本沒問題，竟被自己人拿來做文章」。

(中時電子報)