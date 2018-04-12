首部女主角就前進荷蘭 童星樂樂向宋芸樺看齊

2018年04月12日 17:30 中時 潘鈺楨

鍾宸翃與樂樂在片中是青梅竹馬。（前景提供）

童星樂樂以台劇《兩個爸爸》走紅後，以學業為重逐漸淡出螢光幕，近年演出作品雖不多，卻仍在台荷合製的《小玩意》中首次擔任電影女主角。本片在年初遠征荷蘭鹿特丹影展正式競賽，也即將於荷蘭院線正式發行，小小年紀的她開心直說非常驕傲。

片中她飾演一位喜歡在夜裡放風箏的女孩，與青梅竹馬形影不離，然而男孩卻即將舉家移民，她只能帶著憤怒與悲傷試圖阻止這一切的發生，成熟演技讓國際新銳導演王洪飛（David Verbeek）讚不絕口，斷定樂樂長大後定能成為極為傑出的演員。樂樂目前雖表示仍打算先把書讀好，未來也並不排除其他演出機會，最想挑戰的角色則是像《我的少女時代》中宋芸樺飾演的林真心一般、迷糊而勇往直前的傻大姐角色。

片中飾演樂樂青梅竹馬的另一童星鍾宸翃近年也以台劇《甘味人生》等作品持續獲得關注，兩人在片中默契十足，但樂樂卻透露兩人其實是在拍攝《小玩意》時才第一次認識，更因為鍾宸翃愛和她鬥嘴，一開始還覺得他很討厭，沒想到後來拍戲也拍出好感情。在一場吵完架和好的戲中，兩人必須維持生氣的情緒一言不發盯著彼此看，直到其中一人笑出來，但感情太好的他們瘋狂笑場，NG好幾次才完成。

《小玩意》在兩位童星之外，也集合了金馬及金鐘獎的各路好手，包括金鐘影后嚴藝文、金鐘影帝陳慕義、金鐘男配角賈孝國、金鐘新進演員獎得主陳鼎中，連三度奪得金馬獎的傳奇影后盧燕也演出要角助陣，豪華陣容不容錯過。導演王洪飛與樂樂、鍾宸翃三人將攜手出席金馬奇幻影展的電影首映會，並將於會後舉行簡單簽名會。

《小玩意》中，一位遊走在夜晚台北街頭的攝影師，拍下了一位小女孩的身影。這幅影像意外勾起攝影師的童年回憶，當畫面不斷湧入並與女孩的身份交織融合，他不知不覺地將自己的童年記憶投射在女孩正經歷的一切之中——女孩的風箏、女孩與愛人的別離，是她的故事，還是攝影師的？台北、國際長途飛機上、荷蘭阿姆斯特丹；三個地點，三段冥想敘事，在按下快門的那一刻起，在時空經緯之外展開。《小玩意》將於金馬奇幻影展舉行亞洲首映，27日在台上映。

(中時)