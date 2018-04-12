埔里四季豬血糕遠近馳名 獨門醬料成重要招牌

2018年04月12日 17:57 中時 楊樹煌

▲埔里四季滷味豬血糕店老闆許承家與該店風味獨特的豬血糕。（楊樹煌攝）

▲埔里四季滷味的豬血糕，Q彈、不爛又可口，成為饕客最愛。（楊樹煌攝）

▲埔里四季滷味店獨門特調熬煮的醬汁，不僅豬血糕口風味獨特，該店的魯味更是一絕。（楊樹煌攝）

▲埔里四季滷味店在埔里鎮公所前的十字路口，店面極為醒目。（楊樹煌攝）

豬血糕又稱為米血或米血糕，是以豬血加糯米凝固再蒸熟，吃時再蒸熱，沾醬油膏、辣椒醬、花生粉、香菜或是煮湯、當火鍋料都行，是北台灣重要的小吃，中部大埔里地區雖無專賣店，但在埔里鎮公所前的四季滷味，豬血糕特殊的作法，不僅遠近馳名，還是該店重要的招牌，並普受饕客青睞。

埔里四季滷味店的老闆許承家，原是台中知名飯店廚師，多年前因姑姑許美珴想退休，經營已10年的四季滷味，生意門庭若市，放棄可惜，於是徵詢姪兒是否有意接手？許承家基於可就近照顧單親媽媽，又可返鄉創業，毅然承接起姑姑的這家滷味店，豬血糕、麻辣鴨血、麻辣臭豆腐都是該店非常重要的招牌菜。

許承家透露，他們的豬血糕所以與眾不同，最主要就滷汁，是用10多種中藥材熬煮而成的醬汁，豬血糕經過這種滷汁煮燙熟透後，再淋上獨門的醬汁、蔥花、辣椒與香菜，成為Q彈、不爛又可口的招牌豬血糕，更重要的是，他們的豬血糕每塊只賣15元，薄利多銷，因此備為搶手。

埔里四季滷味的豬血糕及各種滷味，每天從下午5時起開始營業至深夜11時，假日無休，每周四固定公休；該店位於埔里鎮公所對角的中山路與北辰街口，店面極為醒目。

(中時)