台灣足球排名121創史上新高 體育署承諾亞運派隊

中華男足可望派隊出征印尼雅加達亞運，年僅17歲的混血好手沈子貴曾表達參賽意願。（資料照片／李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導
FIFA公布最新世界排名，台灣121創下隊史新高，還超過122名的泰國。（官網翻攝）

國際足總（FIFA）12日公布最新世界排名，台灣靠中華男足上月底於亞洲盃資格賽1比0擊敗新加坡，世界排名從134升至121位，再創史上新高，甚至高於東南亞勁旅泰國（122）。體育署長林德福也在例行記者會透露，今年印尼雅加達亞運會將派隊參加男子足球賽事，為1966曼谷亞運以來的第一次。

林德福指出，目前政府要大力發展足球，擬定6年內世界排名要進入百大的計畫，硬體方面已在前瞻計畫編列24億，於全國興建6個足球運動園區，隊伍也要藉推動職業化當火車頭，向下讓大專、高中、國中的隊數倍增。

亞運男足有23歲年齡上限，成績雖然不能直接呈現在世界排名上，但對於厚實成年國家隊戰力至為重要。林德福表示，今年亞運男、女足都會派隊，惟男足限24隊參賽，若超過隊數可能得要先踢資格賽，看能否晉級。

台灣曾於1954、1958年連霸亞運男足金牌，但從1971年港台達成協議，停止再選拔香港公民代表中華民國出賽，結束「港腳時代」之後，就不曾再派隊參加亞運男足賽事，最後一次參賽為1966曼谷亞運。

據了解，中華男足英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）雖然合約上是擔任成年國家隊教頭，仍可望配合政策領銜亞運男足代表隊。此外，他也會在5至7月積極尋覓國際友誼賽的對手，希望在拚搶世界排名積分與培養新生代的目標上取得最佳平衡點，讓我國世界排名繼續向上攀升，往百大邁進。

(中時電子報)

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