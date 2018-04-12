新勇哥物語暗示 阿扁年底繼續為選舉站台

2018年04月12日 17:55 中時 林宏聰

阿扁「新勇哥物語」又出招，在12日稍早發表的最新內容中，「勇哥」提及每個人都有不同的人情債，阿扁也有，年底大選也可能會還選舉債，外界質疑是否暗示阿扁將不甩中監禁令、繼續選舉站台？另外，「勇哥」也提到陳菊將高雄施政12年亮麗政績，歸功於蔡英文總統的支持，「但其中8年顯然在馬總統任內，與才上任2年的蔡政府似乎沒有太大關係。」

新勇哥物語第73集全文如下：

勇弟：最近群組的人為了中山大同議員初選站台的事，好像動了肝火，是不是天氣太熱了？套一句阿扁說過的話「有這麼嚴重嗎？」

勇哥：政黨提名的候選人也不可能所有黨員或支持者都口徑一致，無條件支持。公司老闆要求員工支持某候選人，陽奉陰違的幹部員工也不會被懲處。何況社團沒有正式決議要支持誰？民主多元社會，同一個阿扁們大家族群組，也不是每個人都挺扁；縱使挺扁，也有程度的不同。入群的阿扁們分屬不同黨派，即使獨派，台獨理論更是五花八門，方法行動也不可能齊一腳步。怎麼會有這麼多的雜音？

勇弟：某議員寫說阿扁是「先皇」，分明在詛咒人家去死，怎能嚥下這口氣？堂堂黨部前主委、社團副領導人又去跟他站台，如何服眾？

勇哥：詛咒人家去死都不會死，反而自己造口業也不會太快樂。人家都解釋這是「筆誤」了，並說明過去就公開主張阿扁要特赦，去年中連署赦扁提案，雖是新系，他第一時間就率先簽名。阿扁心存感激！再說每個人都有不同的人情債，阿扁也有，年底大選也可能會還選舉債。是不是阿扁也要送社團議處？社團成立宗旨在認同阿扁的政治理念，並沒有說一定要跟阿扁一樣支持特定候選人。

勇弟：還有一點我不太懂。蔡總統高度肯定菊姐12年的亮麗政績，菊姐則歸功都是蔡總統支持成果。但其中8年顯然在馬總統任內，與才上任2年的蔡政府似乎沒有太大關係。

勇哥：看多官場文化，這倒沒什麼。反扁人士不也批評阿扁4年市長、8年總統什麼事情都沒做嗎？現在不滿政府施政的部分人士，逢蔡必反，把總統說得非常不堪。至少總統啟用賴神做閣揆，任命菊姐當府秘，組成「英菊德鐵三角」，做對了，就應該不吝給予最熱烈的掌聲！

(中時)