野餐季來臨！懶人必備網美拍照神器「粉嫩法式花朵野餐籃」

粉嫩法式花朵野餐組搭配英國FENTIMANS百年汽水2瓶，每組售價1130元，即日起至Gontran Cherrier門市與ONE Shot平台購買。（吳佩汾攝）

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時報周刊
吳佩汾
「珍珠糖瑪德蓮」以GC招牌香草瑪德蓮為基底，香濃濕潤的蛋糕體，搭配上白巧克力醬後撒下彩色珍珠糖，給你不同的浪漫口感。（吳佩汾攝）
以法國原裝麵粉與頂級奶油製作而成的蛋糕體，佐以濃郁的巧克以及玫瑰花瓣、珍珠糖，打造出美麗的「綻花巧克力瑪芬」。（吳佩汾攝）
72％濃郁紮實的巧克力布朗尼，遇上綿密彈牙的手工粉紅棉花糖，交疊出「粉紅棉花糖布朗尼」，豐富的口感令人驚艷。（吳佩汾攝）
完美呈現法國甜點細膩技巧的「巴黎薔薇蛋白餅」，以綿密的蛋白霜呈現出完美粉嫩夢幻色澤，令人捨不得咬下一口。（吳佩汾攝）
英國FENTIMANS百年汽水共有4種口味可以挑選，淡淡的氣泡為夏日增添一抹些許的刺激感。（吳佩汾攝）

季節漸漸回暖，開始邁入適合野餐的季節，拍照打卡是少女野餐時一定要做的事，這次由華爾街日報推薦巴黎最強烘焙「Gontran Cherrier」，攜手電商「ONE Shot」推出「粉嫩法式花朵野餐組」，讓你的野餐瞬間變得夢幻、時尚又好拍！·

由GC主廚特別研發以粉色花朵為主題的四款「高顏值法式甜點」，分別為綻花巧克力瑪芬、巴黎薔薇蛋白餅、珍珠糖瑪德蓮、粉紅棉花糖布朗尼，以正統法式烘焙技術加上夢幻粉色系外觀，讓你盡情感受巴黎的浪漫氛圍。

每組野餐籃限定價為870元，還附上榛果巧克力醬，讓你跟姐妹們一起妝點出專屬的浪漫甜點，搭配上野餐必備的籐編竹籃，直接拎著就能出門去，成為草地上最時髦的焦點。

此外還能搭配英國百年汽水品牌FENTIMANS的經典粉系汽水，以草本植物釀造、天然發酵，讓微氣泡的輕盈感，更添野餐的涼爽舒適，任選兩罐與野餐籃搭配即享春暖野餐價1130元，網路下訂前50組還能獲得文青風的FENTIMANS原廠帆布袋。

即日起至Gontran Cherrier門市（每日限量五組、機場門市不販售），以及ONE Shot電商平台都能輕鬆購入野餐去！

(時報周刊)

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