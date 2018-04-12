老公只關心女學生 海倫米蘭怒吼尪

2018年04月12日 17:32 中時 潘鈺楨

海倫米蘭（右）年輕照神似珍妮佛勞倫斯。（傳影提供）

海倫米蘭（右）與唐納蘇德蘭。（傳影提供）

老公只關心以前女學生，影后這次真的氣到哭！奧斯卡影后海倫米蘭新作《人生無限露營車》和失智丈夫一起開露營車走訪佛羅里達的天空之鏡，然而途中老公常常想不起來妻子是誰，卻記得巧遇的女學生以前多優秀，讓她不爽怒吼：「你最擅長的就是忘記而已！」

海倫米蘭在《人生無限露營車》露營帶充滿回憶的幻燈片上路，她的青春舊照也被翻出，意外發現神似珍妮佛勞倫斯！日前也流出海倫米蘭年輕時的辣照，被眼尖影迷發現她竟然與小珍妮佛大撞臉，超狂pose都如出一轍。黑白照片中的海倫身穿一襲皮質貼身禮服，高岔開到腰大秀美腿與翹臀，拿著麥克風作勢飆歌，精緻身材五官和小珍妮佛相似度高達90%！

網路瘋傳後，兩人分別都被問到「跨時空撞臉感想」，72歲的海倫米蘭就像看待寶貝孫女一般大方讚賞：「她比我漂亮太多了！不過我們確實有很多相似之處。」而小珍妮佛也如一往誇張回應：「蛤！這機率太低了我從沒想過啦。」

電影敘述約翰與艾拉結縭五十年仍非常恩愛，然而隨著年紀增長兩人健康狀況每況愈下，艾拉的癌症來到末期，約翰的阿茲海默症也讓他漸漸喪失珍貴回憶.。為了讓彼此能在邁向生命盡頭的路上擁有最燦爛的風景，八十歲兩老決定開著一起命名的「夢想號」露營車，一圓他們年輕時的夢想 - 拜訪海明威故居！伴隨著失智與病發危機，兩人跌跌撞撞踏上笑鬧不斷的路途，這趟旅程是否會和他們一起走過的五十年愛情一樣，儘管艱辛，卻是這輩子最甜蜜不後悔的決定嗎？電影20日在台上映。

(中時)