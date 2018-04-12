食物賣不完怎麼辦？家樂福這麼做

2018年04月12日 17:37 工商 劉馥瑜

大家有想過，賣場沒賣完的食品，都到哪兒去了？除了丟掉，還有更好的選擇！台灣量販龍頭家樂福2016年底開始推動「續食計畫」，與全台逾30個食物銀行合作，將賣場即將到期、但仍完好的食品（主要為生鮮食品），捐給需要的人，2017年全年累計捐出196噸食物、40萬份餐點，幫助超過10萬戶次弱勢家庭溫飽，並大幅降低食物浪費、環保愛地球。

為擴大「續食計畫」影響力，家樂福今（12）日選在續食計畫的起點「書屋花甲」（該店除了食物分享冰箱，也是下午茶咖啡店）舉辦記者會，與家喻戶曉的「康寶濃湯」品牌母公司「聯合利華」宣布攜手合作，共同推動「食物零浪費」及「續食計劃」，成為家樂福台灣續食計劃第一位企業合作夥伴。

家樂福表示，4月18日起，只要在家樂福購買「康寶」全系列商品任兩件，家樂福就協助捐一包「康寶濃湯」給弱勢家庭，活動到5月1日，估計將捐出4.8萬包康寶濃湯，市價超過200萬台幣。未來，聯合利華也將長期捐助即期商品，估計一年平均可捐出10萬包濃湯產品。

家樂福指出，攜手聯合利華，希望讓續食計劃更上一層樓，目標今年全年捐出205噸食物，幫助逾11萬戶次弱勢家庭，未來也將陸續引進更多企業合作夥伴，響應此公益、環保計劃。

(工商)