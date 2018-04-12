易飛網探索台灣10島 17大特色行程供選擇

易飛網推出探索台灣10島活動，共囊括10大島嶼、17大特色行程。（易飛網提供）

友善列印
中時

今年觀光主軸是國內十大魅力島嶼，易飛網響應觀光局定調的「海灣旅遊年」，推出全台唯一的「探索台灣10島活動」，共囊括10大島嶼、17大特色行程等，各島嶼皆有1至3個自由行或團體套裝行程。

易飛網推出的「探索台灣10島活動」共涵蓋龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美島、漁翁島、吉貝島、烈嶼、東莒及北竿等10大觀光局精選魅力島嶼，各島嶼皆有1至3個自由行或團體套裝行程，內容豐富、多元。同時，易飛網與立榮航空獨家合作的「立榮航假海灣年跳島方案」則將於4月底上線，除同樣涵蓋國內各大島嶼特色行程，更祭出「即買即贈500元折扣金」、「買立榮航假抽立榮航假」等2大超值優惠。

活動還有「2大海灣好禮」，凡集滿5個島嶼行程就能享用5杯星巴克，或利用立榮航空完成馬祖、金門、澎湖及綠島等4島嶼行程，即可抽立榮航空不限航點機票。

易飛網總經理周昀生分享小撇步，旅客可集資團購海灣島嶼行程，例如不同家庭購買不同島嶼行程，但統一由一位代表下單，就能輕鬆遊海島、喝咖啡、抽機票。

周昀生表示，離島衝刺觀光的「葵花寶典」，以打造知名主題活動的手法，最能成功吸引國內外旅客駐足。以澎湖為例，4月19日將開幕的澎湖海上花火節及10月份2018世界最美麗海灣嘉年華，皆是今年最受外界矚目的「觀光大戲」；金門則有4月28日登場的迎城隍浯島文化觀光季、7月份海島音樂祭及花蛤祭等特色節慶，也充分體現在地風俗底蘊。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
日月潭向山啟動「工地模式」 鷹… 全台最大動物變裝嘉年華萌登場！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。