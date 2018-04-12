易飛網探索台灣10島 17大特色行程供選擇

2018年04月12日 18:02 中時 王思慧

今年觀光主軸是國內十大魅力島嶼，易飛網響應觀光局定調的「海灣旅遊年」，推出全台唯一的「探索台灣10島活動」，共囊括10大島嶼、17大特色行程等，各島嶼皆有1至3個自由行或團體套裝行程。

易飛網推出的「探索台灣10島活動」共涵蓋龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美島、漁翁島、吉貝島、烈嶼、東莒及北竿等10大觀光局精選魅力島嶼，各島嶼皆有1至3個自由行或團體套裝行程，內容豐富、多元。同時，易飛網與立榮航空獨家合作的「立榮航假海灣年跳島方案」則將於4月底上線，除同樣涵蓋國內各大島嶼特色行程，更祭出「即買即贈500元折扣金」、「買立榮航假抽立榮航假」等2大超值優惠。

活動還有「2大海灣好禮」，凡集滿5個島嶼行程就能享用5杯星巴克，或利用立榮航空完成馬祖、金門、澎湖及綠島等4島嶼行程，即可抽立榮航空不限航點機票。

易飛網總經理周昀生分享小撇步，旅客可集資團購海灣島嶼行程，例如不同家庭購買不同島嶼行程，但統一由一位代表下單，就能輕鬆遊海島、喝咖啡、抽機票。

周昀生表示，離島衝刺觀光的「葵花寶典」，以打造知名主題活動的手法，最能成功吸引國內外旅客駐足。以澎湖為例，4月19日將開幕的澎湖海上花火節及10月份2018世界最美麗海灣嘉年華，皆是今年最受外界矚目的「觀光大戲」；金門則有4月28日登場的迎城隍浯島文化觀光季、7月份海島音樂祭及花蛤祭等特色節慶，也充分體現在地風俗底蘊。

(中時)