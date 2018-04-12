「帶樹苗旅行」 環團政府將贈民眾1000棵樹苗

2018年04月12日 18:04 中時 楊騰凱

農委會林試所、台灣高鐵公司、花王公司以及梧桐環境整合基金會將於4月13日(星期五)上午10時，在高鐵新竹站辦理第5屆「帶小樹苗去旅行」活動，贈送1000顆免費且優質的台灣原生種樹苗給現場民眾，樹種包括七里香、過山香、蘭嶼羅漢松、春不老、楓港柿及有黑檀木之稱的毛柿，樹苗送完為止，歡迎喜愛種樹的民眾前往領取。

林試所表示，「帶小樹苗去旅行」活動已連續舉辦5年，規模一次比一次擴大。今年除了贈送原生小樹苗之外，並邀請承山幼兒園小朋友代表率先領取，象徵百年樹人生生不息。企業花王公司也將共襄盛舉，共同在新竹高鐵特區附近種下百棵油茶樹苗，在世界地球日前夕，以實際行動回應世界地球日的呼籲。

林試所指出，種樹是解決地球暖化最直接簡單的方式，舉手之勞給它適合的空間，小樹苗就有機會長成大樹，對環境做出貢獻，本次活動送出的苗木皆是由林業試驗所培育，活動現場並設有行動樹木教室，由樹木專家提供免費諮詢，為民眾解答種樹養樹相關的疑難雜症，高鐵站內亦特別設計種樹拍照背板，歡迎民眾打卡之後領取小禮物，數量有限歡迎踴躍參加。

梧桐環境整合基金會經理陳仁真表示，贈苗活動的志工都有受過訓練，到時會告訴民眾正確的植樹觀念，活動現場也會附贈養護小卡，並請民眾留下email資料，使基金會可以追蹤樹苗狀況，也歡迎民眾透過臉書回饋樹苗栽種心得，4年前有民眾從活動帶了100顆樹苗回太麻里，現在樹已經長得跟人一樣高，期盼可以把類似的感動，分享到其他民眾身上。

(中時)