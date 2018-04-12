解決缺地 政院同意經部方案 都市型工業區土地估增加150公頃

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行政院院會聽取經濟部報告「都市型工業區更新立體化發展方案」。院長賴清德裁示，希望透過都市計畫工業區容積奬勵方式，加速工業區的更新與立體化發展；經濟部預估，未來申請人依本方案取得容積獎勵，加計法定容積後，以平均300%進行估算，可增加之樓地板面積總計可達約150公頃，增加之員工總數達1萬3927人，提升總產值達約843億元。

為解決缺地問題，經濟部提出「都市型工業區更新立體化發展方案」，希望導引企業新增投資、投入能源管理，不僅有助於短時間內提供都市型產業用地、增加土地使用坪效，亦有利促進產業創新及節能，帶動國內外廠商加速投資台灣。

為加速國內外廠商投資台灣，經濟部著手研議，由既有都市計畫工業區提升容積率方式，強化產業用地使用效率，以因應創新產業發展之時效需求。

經濟部已完成都市型工業區更新發展相關規劃，並經行政院今年3月27日核定後，由經濟部及地方政府辦理。其中核定容積獎勵項目區分為兩大類：新增投資與能源管理，合計容積獎勵上限20%；另本方案亦開放以捐贈產業空間或繳納回饋金方式取得容積額度，額度以各工業區法定容積之30％為上限（含捐贈產業空間）；合併最高可達各工業區法定容積之50％（含捐贈產業空間)。

經濟部表示，希望透過都市型工業區容積獎勵方式，提供創新產業發展空間，並達到加速投資之政策目標。依據經濟部預估，未來申請人依本方案取得容積獎勵，加計法定容積後，以平均300%進行估算，可增加之樓地板面積總計可達約150公頃，增加之員工總數達1萬3927人，提升總產值達約843億元。

(中時)

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