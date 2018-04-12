雲林文創大噴發 前進文博會讓世界看到

雲林文青郭建佑（右）投身陶藝創作，為在地注入更多文創活力，將前進文博會，讓世界看見雲林文創。（許素惠攝）

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雲林近年來有許多年輕人返鄉從事文創，並和在地產業結合，例如以鵝油製成手工皂。（許素惠攝）
各種造型的木梳趣味盎然，作者並保留原本該廢棄的餘料，成為創作的一部分，讓大家也可以為梳子溯源。（許素惠攝）
蔡瑞鵬以木頭為創作素材，自稱自己是思「木」的人，也成為工作室的名字。（許素惠攝）

雲林近年來文創大噴發，許多在地特色都被融入創作，為了宣揚雲林人的創意想像，縣府將率文創人前進台灣國際文創博覽會，以「從歷史建築孕育雲林文創」為策展主軸，讓世界看見雲林的工藝、聚落和體驗的文創成果。

為了彰顯「從歷史建築孕育雲林文創」的策展主軸，縣文化處12日特地號召多位文創人，匯聚在甫修繕完成的虎尾出張所展示作品，讓在地鄉親先睹為快，18至22日將前進台北松山文創園區參加「2018台灣國際文化創意產業博覽會」。

副縣長丁彥哲指出，該文博會是台灣規模最大、最具代表性的文創展會，也是介紹雲林創意精品讓國內外知曉的盛會，大家盡量大膽放手展現最自由飛揚的創作，翻轉外界對雲林是文化沙漠的刻板印象。

文化處長林孟儀表示，文化資產修復活化是雲林最引以為傲的，歷史建物並成為文創產業基地，以體驗的經濟能量串接觀光休閒產業，行銷雲林之美，今年策展由工藝師智慧傳承在地工藝，同時呈現斗六、斗南、西螺、虎尾、土庫、與北港等六大歷史文創聚落，讓居民的生活創意吸引並分享來客在地體驗。

新銳文創人木工工藝師蔡瑞鵬、陶藝工藝師郭建佑與曾家證等，將在展期間現場展演、示範精湛的工藝，並提供民眾體驗。

(中時)

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