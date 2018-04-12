《中時晚間快報》軍人年改半數不受影響 可確保30年不破產

2018年04月12日 17:49 中時電子報 綜合報導

◎軍人年改半數不受影響 可確保30年不破產

行政院長上午通過高度敏感的軍人年改案，確認樓地板為38990元，服役20年起支俸率為55%加2%，退休俸率上限軍官改為90%，士官改為95%、18%本金改革後第11年歸還，政務委員林萬億表示，改革後51.69%不受影響，提高俸率上限是基於國軍「長留久用」考量，新制仍規劃7月1日上路；退輔會表示，受影響士官為5050人，校官49029人，將官為2233人。行政院表示，政府將分10年注退撫基金1000億元，仍可確保30年後不會有立即破產疑慮。

◎管助理回應潘文忠 有必要被當下台階踩嗎

「怎麼會有這樣的教育部長？」教育部長潘文忠要求台大新校長管中閔出面說明赴陸兼職疑義，並表示若管中閔涉不法、教育部就不聘任管中閔台大校長職位，管中閔助理表示：「難道當部長每天只要看特定媒體的報導，當莒光日教學、當法院判決書，連小學生的媒體識讀能力都沒有嗎？」他並表示若管中閔真的配合教育部說明，才是踐踏大學自治，有辱台大尊嚴。

◎候任美國務卿蓬佩奧 願與陸建立更有效雙邊關係

候任美國國務卿蓬佩奧表示，川普政府決心與中國政府透過外交合作，努力發展更加富有成效的雙邊夥伴關係。蓬佩奧強調自己將透過外交實現川普總統的外交政策目標，戰爭永遠是最後手段，並將支持「川金會」，相信美方不會重覆過去錯誤。

◎劉在錫客串我的女兒琴四月 一人分飾三角飆演技

中天娛樂台每週一至週五晚間 6 時播出的韓劇《我的女兒琴四月》，播出以來獲得廣大觀眾喜愛，接下來劇情將進入「身世破哏」高潮，女主角琴四月（白珍熙飾）的兒時玩伴朱五月將一步步拆解琴四月與吳惠賞身分錯置的真相。另外，超級大咖的客串來賓也將登場。

(中時電子報)