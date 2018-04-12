苗栗南庄十三間老街 文創商旅新聚集地

2018年04月12日 18:20 中時 李佳玲

南庄十三間老街近年來，吸引不少青年回鄉開設文創商旅，為南庄注入新的活力。（李佳玲攝）

苗栗南庄擁有國際慢城的認證，鄉內景色優美，吸引不少來自港、澳的遊客前往觀光。（李佳玲攝）

苗栗南庄鄉擁有國際慢城的認證，鄉內除了桂花巷等知名觀光景點外，縣府將重新打造「十三間老街」，讓老街新生外也能吸引更多青年返鄉創業。縣長徐耀昌12日實地訪視，已有不少青年人回鄉開設文創商旅，甚至吸引不少青年到南庄定居。期盼未來能打造青年進駐的創業基地，讓慢城南庄注入新的活力。

工商發展處處長黃智群表示，十三間老街曾盛極一時，見證南庄礦業、木業發展的風光歲月，是極具歷史意義的文化資產。目前陸續有青年朋友回流開設文創店舖，形塑地方特色，縣府曾多次與地方店家、耆老商議，協議將朝資源循環、數位及體驗經濟等面向著手，期盼重現昔日風華。

首站訪視老街借問站「好客在一起工作坊」，老闆娘劉英華3年前到南庄旅遊愛上南庄的好景色，便舉家從台中搬到南庄開設工作坊。工作坊以台灣藍鵲為意象，加上客家藍衫及紙藝等元素，設計出「好客青鳥」，製作出風鈴、種子罐、陶鈴等DIY文創禮品，遊客在這兒可以畫出獨特的幸福故事，也可進一步了解南庄十三間老街的歷史文化。

此外，位於康濟吊橋旁的手工窯烤麵包店，是由7年級生的周廷倫一手打造，店內商品皆由天然水果酵母及老麵團透過柴窯烘焙而成，製作的理念低糖低油甚至無糖無油，主打養生健康，口味符合現代人的需求。

徐耀昌表示，在與年輕世代互動過程中，感受手作的溫度及豐富的南庄文創之美，肯定十三間是休閒紓壓好去處。南庄成為國慢城後，好山好水好人情躍上國際，十三間老街經前瞻計畫活化及改造，可望能為南庄觀光旅遊新亮點。

(中時)