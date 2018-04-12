傳遭拒發中國簽證 澳總理：中澳關係緊張

2018年04月12日 17:54 中時電子報 蔡萱

澳洲去年年底推行新反間諜和外國干預法，讓中澳關係降至冰點。澳洲媒體近日更是爆料，澳洲總理及多名部長級官員原計畫赴中國出席博覽會，但卻遭到中國拒發簽證。對此澳洲總理滕博爾坦承中澳關係有一定程度的緊張，但沒有到降至冰點，相信兩國可以齊心解決問題。

據《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）報導，北京對坎培拉去年推行新外國干預立法，還特別提到中國是關切重點感到不滿。北京因此拒發簽證給澳洲多位部長，今年在中國舉行的澳洲大型年度貿易博覽會，眼看也因人無法到齊而取消。

這次拿不到簽證的窘境，也顯現了澳洲和其最大貿易的夥伴中國，兩國關係降至冰點。

澳洲官方則解釋，滕博爾仍打算在年中參加這項活動，只是博覽會的日期至今沒有確定，澳中雙方還在協商中，並不是被拒簽。

對此總理滕博爾（Malcolm Turnbull）對此急著淡化報導，「一直以來雙方關係當然有某種程度的緊張，但那是因為中國批評我們的外國干預法」，更指出中國媒體澳洲的外國干預法有誤會，兩國有牢固及尊重的關係，有信心可以解決雙方的誤會

這次澳洲官員原訂出席的澳大利亞周博覽會通常在每年5月份於中國舉辦，不少政商界人士都會出席來推廣澳洲產品，也顯現了中澳兩國貿易緊密且友好的關係。

坎培拉和北京的關係在去年急轉直下，澳洲近年來傳出多起華裔商人的政治捐獻爭議後，滕博爾也向國會提交反外國干預法草案，希望可藉此禁止所有外國政治捐款，並毫不諱言此舉是擔心中國藉政治捐款擴大影響力，更罕見以強又態度表示此舉是「澳洲人民站起來了」，也因此掀起一輪中澳的隔空交火。

(中時電子報)