嘉義-澎湖航線「太吉之星2號」客輪 今天起開始營運

2018年04月12日 18:28 中時 王思慧

「太吉之星2號」客輪今天首航，許多民眾搭乘。（航港局提供）

因連續假日嘉義-澎湖航線一票難求，除了10艘原有客船外，海運生力軍「太吉之星2號」客輪，自今天起首航營運，將可提高嘉義布袋-澎湖航線運能。

航港局表示，每年4月至10月中旬是澎湖旅遊旺季，去年航行嘉義布袋-澎湖固定航線客船，計有滿天星1號、滿天星2號、凱旋3號、凱旋6號、太吉之星、今一之星、百麗、海有10號、金八達及金八達2號等10艘，單趟總運能達2,837人次，但在澎湖花火節、連續假日及暑假期間，仍經常出現船票一票難求現象。

嘉義布袋搭乘客輪往返澎湖旅遊的人數，從2013年的30萬1,081人次到2017年的54萬2,188人次，成長率逾80%，航運業者看好未來國人赴離島旅遊的商機，積極新建船舶投入市場，「太吉之星2號」客輪自今年4月起加入營運。

「太吉之星2號」客輪由海有航運股份有限公司，與新加坡Triyards Holdings Limited集團所屬越南廠方Strategic Marine(V) Co. Limited簽訂新建，今年3月於越南建造完成，總噸位為390，可載運乘客400名。

該公司負責人陳啟德先生表示，「太吉之星2號」為嘉義-澎湖航線多年來第1艘國外新建輸入客船，採用德國MTU Friedrichshafen GmbH所製造柴油主機，航行過程更加平穩及快速，乘客搭乘更加舒適。

航港局說明，為提升嘉義布袋-澎湖航線客船載運能量及航行安全，積極鼓勵船舶運送業者新建船舶投入海運經營，「太吉之星2號」客輪的加入，可將該航線單趟總運能提高至3,237人，有助於滿足國人赴澎湖離島旅遊運輸需求。

(中時)