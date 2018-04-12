花博監督委員會炮聲隆隆 市府強調一切公開透明

市議員黃馨慧抨擊說，花博進度嚴重落後，如豐原軟碑坑溪進度是92.46％，但現場卻是一片黃土！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
市議員楊正中（左）批花博辦給的資料前後不一；市府副秘書長郭坤明（右）急忙予以說明。（陳世宗翻攝）

台中市議會花博監督委員會12日召開第二次會議，會中國民黨市議員黃馨慧等人，關心花博售票狀況及成本等，要求「拿出市庫帳號入帳明細」給交代；交通局長王義川說，廠商於3月31日售票超過30萬張，截至12日為止共銷售31萬8250張，一切透明。

花博監督小組12日召開第二次會議，國民黨市議員黃馨慧、李中、楊正中等，關心目前花博售票狀況及售票成本等。王義川表示，花博最早鳥票與早鳥票都已上線販賣，各通路銷售情形良好，於3月31日售出超過30萬張票，截至12日為止共銷售31萬8250張。

黃馨慧、楊正中說，花博辦給的資料都是舊資料，甚至是假資料，如豐原軟碑坑溪給的資料進度是92.46％，但她12日到現場去看，卻是一片黃土。李中指出，很多與花博無關的局處濫用花博名義動用花博經費，下次會議相關局處全部都要到場報告。

水利長周廷彰表示，因軟碑坑溪有三標工程，如果記錄有造假就要負法律責任，並將廠商解約。市府副秘書長郭坤明說，各局處無論用花博預算或相關支出，都與行銷花博有關，因相關單位都有諮詢委員的參與，經費都經過嚴格審核才動支。

楊正中說，花博辦給的資料前後不一，如附件4花博新聘只有124人，第10頁卻寫134人！還有10個人跑去那裡？花博工程品質及進度如何？下周到現場去會勘。召集人曾朝榮作成結論，要求花博辦相關資料應儘速到各議員手上，擇期到場會勘，釐清工程進度與品質。

(中時)

解決缺地 政院同意經部方案 都市… 八斗子擬蓋製冰廠 爭取前瞻9千萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。