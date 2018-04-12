高雄最老誠品熄燈 19個洋蔥故事待書迷挖掘

高雄最老誠品書店5／13日將熄燈。（柯宗緯攝）

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誠品歡迎民眾挖掘19處角落故事。（柯宗緯攝）
書迷把握最後時光，陪伴高雄最老書店。（柯宗緯攝）
小小書迷不捨誠品熄燈，特地畫畫致意。（柯宗緯攝）
誠品大統和平店最後活動。（柯宗緯攝）

高雄最老字號19年的誠品書店，位在大統和平店10樓據點，將於5月13日收攤，留給書迷無限感慨。誠品悄悄規畫送別活動，邀請書迷找出隱藏在19處角落的記憶，其中有位女店員寫下，在求學時光，父親到店內埋書香蹉跎時光，漫漫等待她畢業返鄉，哪本書放在何處角落都暸若指掌，也讓她決心踏入誠品，連結與父親共同的記憶。另也有小書迷不捨書店熄燈，特地畫畫送別。

誠品近年陸續退出高雄夢時代、大立等百貨據點，這次又離開大統和平店，外界相當好奇。對此，誠品公關指出，因租約到期將營業到5月13日，高雄還有大遠百店、駁二店、SOGO店、高醫店等4處據點，以及漢神巨蛋誠品生活精選。另外，預計今年下半年在北高雄開設新點，中長期則會評估設立高雄旗艦大店。

大統和平店公關指出，與誠品合作關係良好，第一次簽約是10年，後來以1年1約方式合作，但尊重誠品出走決定。未來配合大統和平店轉型計畫，將與連鎖健身房健身工廠、World Gym等洽談合作計畫，考量在10樓、11樓改裝為健身天堂，配合1樓200坪大的Nike專櫃，提供民眾運動休閒好去處。

誠品表示，大統和平店據點最後一天將舉辦「告別音樂會」，邀請書迷來聽黑膠、吉他，現場開放點播歌曲，還可免費「和媽媽合照」，把拍立得照片帶回家。另外，平時書店禁止拍照，書店特別打造19處記憶角落，錯落於空間中，歡迎民眾在IG或FB拍照打卡，並Tag #誠品書店大統店記憶角落 。

(中時)

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