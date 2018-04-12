張立昂等待10年！終於在《三明治女孩》一圓音樂夢

2018年04月12日 18:12 中時 林淑娟

張立昂除了是新戲男主角，也創作片頭片尾曲。（盧禕祺攝）

張立昂、葉星辰、子閎。（盧禕祺攝）

張立昂、葉星辰、子閎。（盧禕祺攝）

張立昂2007年底從紐西蘭回台參加中視《超級星光大道》PK賽，不過一直懷抱音樂夢想的他，這一路走得並不順遂，反而先在戲劇領域發光。但他這10年持續不間斷創作，終於在台視、三立週日新戲《三明治女孩的逆襲》，一圓音樂夢！他除了是男主角，也發揮音樂長才為戲量身創作片頭、片尾及插曲，並親自演唱片尾曲〈Still love you〉，12日新戲首映會上，他激動到連歌名都一度忘記：「心情很忐忑、興奮，音樂終於可以把我創作的音樂的拿出來！」

張立昂2017年底以本名張文謙回台參加比賽，用大魔王身分PK梁文音，但之後不僅幕前沒有發片機會，就連從事幕後工作也走得並不平順，令他一路心冷準備放棄星夢，直到後來遇見伯樂柴智屏，讓他在電影《等一個人咖啡》飾演學長鬼魂受到矚目，之後演出《1989一念間》爆紅。他說，很開心這次能讓音樂創作的才華被看見，甚至也獲得一些專業音樂人的肯定，特別是他創作的曲目都與戲劇本身相關，讓他除了男主角的角色之外，可以用更宏觀的角度看這故事。

首映會上，他和子閎被女主角葉星辰抱怨很愛嚇她，張立昂笑說，因為嚇葉星辰「嚇起來很有成就感」，兩男都說，因為她個性實在很小女生，被嚇後的反應也跟小孩沒兩樣，總是會驚聲尖叫得很尖銳！子閎說：「她也會反擊啦，但真的很弱！」

葉星辰則不甘示弱地說，前兩天她和宇宙兩人躲衣櫃裡，張立昂找她們時還故意說「想也知道躲這裡」，沒想到當他打開衣櫃門，被嚇到瘋的反而是他自己，「他竟然大叫哇，就像綠巨人浩克一樣的聲音和動作！而且叫得超大聲，把所有人笑翻了」，張立昂則解釋，是因為他一打開門竟然有一隻腳突然踹過來，才會被驚嚇到。

該劇劇情討論到職場糾結議題，子閎說，他過去也有很多的糾結，例如他私下個性不太想要當偶像，一直只想要好好做個演員，卻因為在SpeXial，所以當了5年的偶像，但他至今還是無法做出手指愛心、啾咪這些撩妹、撩粉的裝可愛動作，也因為堅持做自己、很抗拒做這些裝可愛的事，已經習慣他這麼酷的粉絲還給他封了「林老闆」外號。

(中時)