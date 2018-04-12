鱸鰻膠原蛋白豐富 養殖業者拿來做保養品

養殖業者陳俊仁（右）將鱸鰻萃取物做成保養品，盼能搶攻熟女保養市場。（林和生攝）

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鱸鰻養殖業者陳俊仁發現鱸鰻滑溜特性，適合作成化妝品原料。（林和生攝）

屏東鱸鰻養殖業者陳俊仁在飼養過程中發現鱸鰻皮膠原蛋白豐富，突發奇想找來屏東科技大學合作，透過冷凍乾燥技術將魚貨萃取物做成保養品，期盼在食用之餘，還能搶攻熟女保養品市場。

曾被農委會列為保育類動物的鱸鰻，2009年解除管制，陳俊仁是首批投入養殖的業者，考量牠對水質要求性高必須清澈無汙染淡水，否則成功率不高；為此，他選擇來自大武山水系清澈地下水，更定期查驗水質，讓育成率總高出其他養殖戶。

陳俊仁說，因為鱸鰻滑溜、不太容易抓取，不少次意外讓鰻魚摔落地上、造成傷口，卻發現鱸鰻黏液似乎能讓受傷表皮快速癒合，為了證明，他就近找來屏科大動物疫苗科技研究所合作，盼能探究其中原因。

屏科大助理教授王祥宇表示，鱸鰻皮的膠原蛋白確實比吳郭魚或其他魚種來得豐富，透過疫苗技術還發現此魚種魚皮雜質少，因此可萃取成粉狀物的比例高，添加在面膜或保養品中確實可行，也相對安全。

屏東縣政府農業處副處長鄭永裕指出，目前屏東鱸鰻養殖面積約2、30公頃，近年來水產品開發成化妝品已經是趨勢，過去有養殖戶利用龍膽石斑、台灣鯛進行萃取，不僅能將產品多元化，也順勢為魚產加值。

(中時)

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