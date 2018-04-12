河北禁止淘飯 初見成效

2018年04月12日 18:21 旺報 林瑞益

河北深澤縣南冶莊頭村此前有種陋習，誰家辦紅白事，鄉親們都要拿上鍋碗瓢盆「淘飯」帶回家，而主家招待親朋好友，卻經常不夠吃。2018年春節過後，村委會制定新規向這一陋習開刀，給每家每戶發放「明白紙」。至今一個多月過去了，淘飯大軍沒了蹤影，新規成效初顯。

《燕趙晚報》12日報導，村裡一名長輩說，「淘飯」的習俗至少有幾十年了。起初，來赴宴的人把剩下的飯菜帶回去給家人，也無可厚非。但是，淘著淘著就變了味兒——誰家有紅白事，只要一開飯，鄉親們就端著鍋碗瓢盆蜂擁而至，將灶台團團圍住，甚至奪過掌勺大師傅的勺子自己動手。可供近兩百人吃的飯菜，幾分鐘就見了底兒。

從別處趕來的主家的親朋好友，不好意思搶，往往沒飯吃。自家辦事時遭遇淘飯大軍，輪到別人家辦事時，就要多淘些回來。這樣一來形成惡性循環，「淘飯」大軍不斷壯大，而主家也不得不準備更多的飯菜，互相攀比，致使每家做飯都得花掉上萬元人民幣。

眼見此陋習讓外村人鄙視，在了解村民的想法後，該村黨支部書記翟造欣與村委會成員商量後決議，要求紅白事「堅決杜絕淘端拿裝等不良現象」。

新規實施後沒幾天，在村民鄭克飛的兒子結婚時，再也沒有村民來淘飯了。如今，新規定實施一個多月，村裡已有四戶村民辦紅白事，村委會都有人到場，既是幫忙，也是監督。淘飯大軍沒了蹤影，親朋都能吃好，每家還能省下三千至四千元錢。

(旺報)