千萬設備＋海外實習 北科大、台達聯手打造國際智造人才

2018年04月12日 18:30 旺報 李侑珊

北科大與台達攜手，設置「台達智慧製造訓練教室」，培育智慧製造技術人才。（北科大提供）

北科大學生利用實驗室設備，製作出客製化記念牌雷射加工系統、AI智慧五子棋對奕機等，分別於2016、2017年參加台達盃高校自動化競賽獲得佳績。（北科大提供）

北科大學生利用實驗室設備，製作出客製化記念牌雷射加工系統、AI智慧五子棋對奕機等，分別於2016、2017年參加台達盃高校自動化競賽獲得佳績。（北科大提供）

培育工業4.0人才，國立臺北科技大學引進產業能量，與台達電子再度攜手合作，簽署「人才培育及產業菁英訓練基地合作意願書」，設置價值千萬的教學實驗室「台達智慧製造與機械手臂實驗室」，今年暑假，將選送7名臺北科大學生赴台達電子海外公司實習，厚植學子國際競爭力，攜手培育更多「智造人才」。

臺北科大為工業4.0教育的領頭羊，與台達電子和臺北科大密切合作多年，2011年起在臺北科大設立台達自動化實驗中心，並陸續捐贈「基礎應用實驗室」與「系統應用實驗室」，長期培育了超過千名人才，投入自動化應用領域。這回捐贈成立「台達智慧製造訓練教室」，聚焦工業4.0與智慧製造，包括為數眾多的機械手臂、機械視覺、CNC控制器等等的高階工業自動化控制元件整合而成的教學設備，3座實驗室價值保守估計逾3千多萬。

除了捐贈實驗設備，台達今年投入更多的企業資源，提供臺北科大學子在東南亞海外實習機會，參與國際企業實務運作、各項智慧製造技術開發，實習期間表現優秀，日後將提供獎學金並輔導就業。今年暑假，7位臺北科大學生將赴台達位於泰國的關聯企業泰達電子實習。

參與海外實習的機械系三年級學生廖士傑表示，第一次出國，就到海外實習2個月，對學習和生活體驗都是難得機會。這段期間，他正積極學習簡單泰語、英語商用會話，並加強學習業界常用的「可程式邏輯控制器」等，為實習預作準備。

臺北科大校長王錫福表示，臺北科大與台達合作多年，雙方共同設計多個智慧製造專業課程，例如「自動化控制元件設計與應用」、「機電整合系統與設計」、「自動化系統」等等，除了開發工業4.0的電子教材與教科書，校方也積極參與台達電子文教基金會為全國各級學校與社會人士開辦的DeltaMOOCx磨課師線上課程公益教學平台，免費開放各種自動化技術相關的專業課程供各界人士自主學習。這回希望藉由設立「台達智慧製造與機械手臂實驗室」，協助本校提升為產業菁英訓練基地，持續提供國內技專院校培養智慧製造與精密機械工業自動化的高階人才。

台達機電事業群總經理劉佳容指出，智能製造是未來產業趨勢，此次和北科一同建置的「台達智慧製造訓練教室」中，可見許多台達最先進的產品，如工業機器人、機器視覺、感測器等，相信在未來可以養成更多優秀的「智造」人才，一同提升台灣製造業的整體實力。

(旺報)