全台最大動物變裝嘉年華萌登場！化身動物享樂園門票6折

2018年04月12日 19:27 中時 何書青

六福村聯手六福莊推出「動物派對」，以獨有的動物主題進行全新企劃，搶攻親子與家庭客群。（六福村提供）

關西六福莊讓遊客與飯店園區內的狐猴近距離接觸、餵食。（六福村提供）

「動物派對」推出主廚精心設計好吃、好拍的動物造型包子，以及動物花紋甜甜圈等點心。（六福村提供）

六福村主題遊樂園去年開始「一季一村玩慶典」策略逐漸發酵，今年兒童清明連假創近5年來最佳業績，連帶慶典限定的餐點與商品也大受遊客喜愛，而樂園旁的關西六福莊生態度假旅館住房率也高達9成以上，比去年同期成長近2成，顯示訴求動物生態主題的深度體驗包套行程受民眾青睞。今起六福村攜手六福莊再推第2季非洲部落慶典「動物派對」，以六福村獨有的動物主題進行全新企劃，包含動物變裝活動、動物互動體驗、動物造型餐點等，準備再次搶攻親子與家庭客群。

全台最盛大的六福村「動物派對」變裝嘉年華登場，狐獴、狐猴、犀牛、斑馬、獅子、老虎等角色豐富，猶如電影《馬達加斯加》般歡樂，大小朋友們可變裝化身成萌動物一起狂歡、大跳非洲舞。若想成為嘉年華中的巨星，園方也提供動物裝扮密技，由園區內專業化妝師畫上臉部動物妝、戴上動物髮箍、加上動物紋身，變裝不用愁。

除了在嘉年華中變身成動物主角外，還有萌獸競走、迷宮逃脫等趣味競賽。餐飲部分，則有主廚精心設計好吃、好拍的動物造型包子、動物花紋甜甜圈等點心。另外，也有動物明星獨家狐獴教主商品。

喜歡塗鴉的小朋友可到園方特別規劃的「可愛動物廣場」，場中設置超大黑板、開放地面，讓小朋友盡情發揮無限創造力自由塗鴉，12歲以下孩童，還可憑入園發票兌換粉筆。而此活動所募得的發票則用於做公益，全數捐贈給非洲ACC關懷中心，幫助學非洲孩童。

六福村於「動物派對」活動期間今起（4月12日）至6月18日，只要變裝為動物，身上有動物元素面積達60%以上，則可享門票6折599元優惠（原價999元）；下午1點後來參加動物變裝嘉年華，則可享午後票499元優惠。以上優惠平假日皆可適用。

座落在六福村主題遊樂園旁的關西六福莊也同步推出「動物派對」住房包套專案共襄盛舉，六福莊官網販售至6月19日，4人住房包套價為平日1萬4900元+10%，可入住肯亞藍天樓中樓套房，享活力早餐、Buffet晚餐、六福村主題遊樂園2日無限制進出門票、入村兌換動物人體彩繪、超萌動物點心組，還有DIY狐獴手作時鐘，並加贈全館抵用券200元。

(中時)