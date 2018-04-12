今夏瘋遊輪！搭太陽公主號前進「奄美大島」共享親子時光

2018年04月12日 19:31 中時 徐力剛

公主遊輪全球行銷與北美業務資深副總裁何國定宣佈太陽公主號今夏正式啟航。（圖片提供／公主遊輪）

太陽公主號首推「Discovery探索營」，針對3至12歲兒童專屬設計。（圖片提供／公主遊輪）

「Discovery探索營」設有13至17歲青少年專屬課程。（圖片提供／公主遊輪）

美味紐芝蘭樂活冰淇淋深受大小朋友喜愛。（圖片提供／公主遊輪）

太陽公主號攜手柯提斯·史東打造全新「SHARE餐廳」。（圖片提供／公主遊輪）

亞洲遊輪市場方興未艾，看準遊輪市場旅客年齡逐漸降低及高比例家庭客趨勢，公主遊輪以「親子」樂遊為主題，推出太陽公主號航程前往日本，享受專屬家庭時光。

由三菱重工打造的太陽公主號帶有濃厚日式氛圍，船隻總排水量達7萬7441噸，可搭載2000餘人，船上餐廳提供各式饕餮美饌，2大「主餐廳」以5道正式餐宴款待賓客;「海壽司餐廳」由專業壽司師傅現捏壽司、烏龍麵與刺身;深受孩童喜愛的「國際點心吧」24小時供應特製甜點。

針對親子客群，太陽公主號貼心列出3大特色，特色一，登船即旅行，父母與孩童一起旅行增加家庭融洽度，搭上遊輪即展開旅程，避免舟車勞頓辛勞，再加上親子旅客行李較多容易超重，遊輪無行李重量限制更為便利;特色二，海上親子樂園「Discovery探索營」，整修後的太陽公主號增設多項孩童育樂設施，攜手科學頻道Discovery推出Discovery探索營，分為兒童專屬（3至12歲）與青少年專屬（13至17歲）兩大類型課程，更提供夜間海上觀星活動，與家中孩童共享天倫時光。

特色三，柯提斯·史東（Curtis Stone）打造「SHARE餐廳」，太陽公主號找來電視節目《帥哥廚師到我家》主廚柯提斯·史東合作，強調「分享」理念製作餐點，再分裝至親友盤中，透過傳遞佳餚增進情誼。

今年暑假太陽公主號首度推出跳島新玩法，前進日本沖繩、石垣島、宮古島等地，加入世界文化遺產候補地「奄美大島」，搭乘遊輪一次體驗多樣海島風情，創造專屬夏日記憶。

公主遊輪繼去年引進藍寶石公主號風靡全台，今年再加碼找來盛世公主、太陽公主與鑽石公主3艘遊輪鞏固市場地位，2017年藍寶石公主號全年共49航次，載客數約12萬;今年3大遊輪齊聚，共計52航次，搭乘人次預計成長至15萬人。

公主遊輪全球行銷與北美業務資深副總裁何國定表示，據統計公主遊輪親子旅客佔全年總人數比例50%以上，今年6月剛整修下水的太陽公主號以「親子樂遊」為設計主軸，加入多項體驗設施請大家期待;而鑽石公主號將在今年11月抵達台灣接客，首度採用「共母港」概念，以台灣基隆、日本東京、名古屋與大阪為母港，不僅攜帶台灣旅客出遊，也接待日本旅客上船體驗難得航程。

(中時)