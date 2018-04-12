今夏瘋遊輪！搭太陽公主號前進「奄美大島」共享親子時光

亞洲遊輪市場方興未艾，看準遊輪市場旅客年齡逐漸降低及高比例家庭客趨勢，公主遊輪以「親子」樂遊為主題，推出太陽公主號航程前往日本，享受專屬家庭時光。
由三菱重工打造的太陽公主號帶有濃厚日式氛圍，船隻總排水量達7萬7441噸，可搭載2000餘人，船上餐廳提供各式饕餮美饌，2大「主餐廳」以5道正式餐宴款待賓客;「海壽司餐廳」由專業壽司師傅現捏壽司、烏龍麵與刺身;深受孩童喜愛的「國際點心吧」24小時供應特製甜點。
針對親子客群，太陽公主號貼心列出3大特色，特色一，登船即旅行，父母與孩童一起旅行增加家庭融洽度，搭上遊輪即展開旅程，避免舟車勞頓辛勞，再加上親子旅客行李較多容易超重，遊輪無行李重量限制更為便利;特色二，海上親子樂園「Discovery探索營」，整修後的太陽公主號增設多項孩童育樂設施，攜手科學頻道Discovery推出Discovery探索營，分為兒童專屬（3至12歲）與青少年專屬（13至17歲）兩大類型課程，更提供夜間海上觀星活動，與家中孩童共享天倫時光。
特色三，柯提斯·史東（Curtis Stone）打造「SHARE餐廳」，太陽公主號找來電視節目《帥哥廚師到我家》主廚柯提斯·史東合作，強調「分享」理念製作餐點，再分裝至親友盤中，透過傳遞佳餚增進情誼。
今年暑假太陽公主號首度推出跳島新玩法，前進日本沖繩、石垣島、宮古島等地，加入世界文化遺產候補地「奄美大島」，搭乘遊輪一次體驗多樣海島風情，創造專屬夏日記憶。
公主遊輪繼去年引進藍寶石公主號風靡全台，今年再加碼找來盛世公主、太陽公主與鑽石公主3艘遊輪鞏固市場地位，2017年藍寶石公主號全年共49航次，載客數約12萬;今年3大遊輪齊聚，共計52航次，搭乘人次預計成長至15萬人。
公主遊輪全球行銷與北美業務資深副總裁何國定表示，據統計公主遊輪親子旅客佔全年總人數比例50%以上，今年6月剛整修下水的太陽公主號以「親子樂遊」為設計主軸，加入多項體驗設施請大家期待;而鑽石公主號將在今年11月抵達台灣接客，首度採用「共母港」概念，以台灣基隆、日本東京、名古屋與大阪為母港，不僅攜帶台灣旅客出遊，也接待日本旅客上船體驗難得航程。
(中時)