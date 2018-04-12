張翰內衣堆裡完成導演處女作！ 祖雄、袁詠琳挑戰吻戲馬拉松

張翰首度擔任導演。（CHOCO TV）

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張翰在內衣堆裡導戲。（取材張翰臉書）
張翰在內衣堆裡導戲。（取材張翰臉書）
張翰、袁詠琳。（CHOCO TV）
祖雄、袁詠琳。（CHOCO TV）
祖雄、袁詠琳。（CHOCO TV）

CHOCO TV繼自製劇《HIStory2》後，再開拍全新系列自製劇－《愛情教會我的事》系列，其中，第一部《秘密情人》由張翰導演，演員群包含戴祖雄、袁詠琳、宗念美、康茵茵、隋玲等人，日前已經殺青，這是張翰第一部長劇情的導演作品，因劇情設定關係，讓man味十足的張翰經常窩在內衣堆裡導戲，成了有趣的畫面。他幫自己打了65分及格，但對於作品本身信心滿滿，認為會有80分起跳。

張翰曾至北京電影學院導演系進修，並參與過多部華語片的幕後工作，這次的導演處女作，他表示：「壓力很大，現場都很少開玩笑，收工回去很累，當覺得今天拍得很好、很滿意時，也會失眠睡不著。」拍戲一個月內，甩肉3公斤，甚至連續長達5天沒有好好與小孩互動，常常是出門時，小孩還在睡；回家時，小孩已經睡了，他也不忘感謝太太的辛勞，讚許母親的責任很重大。

至於當導演與演員之間的差異？他笑說：「是不一樣的感覺，當導演要注意的東西很多，當演員反而單純輕鬆。」每個演員都有自己的想法，跟演員溝通也是一大學習經驗。

袁詠琳（Cindy）首次擔任女主角，在《秘密情人》中飾演內衣櫃姐永曦，祖雄則是飾演葉俊申是美妝業務組長，最喜歡做的事就是觀察女人，最喜歡的東西也是女人。袁詠琳飾演的永曦是個小女生性格的角色，跟她戲外獨立的個性相差甚遠，張翰指導她：「你如何去評論這個角色，就要把她演出來。」至於男主角祖雄，張翰表示：「祖雄這個角色需要很壓抑，只要他不要太放鬆就好。」有一場在居酒屋的戲，發現祖雄好像很放鬆的演出，如同變成了戲外的自己，張翰笑說：「應該是他曾經在居酒屋有過美好的回憶。」身為男演員的張翰竟透露：「其實我不太會導男生的戲，過去跟我對戲的人，多半都是女生，我看得到女生的演出，但看不到自己的表演。」

該戲充滿了愛情元素，有床戲、吻戲、也有激烈爭吵戲碼，也如同「愛情動作片」，張翰笑說：「第一次看吻戲，覺得很不錯，但某天他們拍了一整天吻戲，從早親到晚，看了一整天，其實也很不容易。」對於第一次當導演，要給自己打幾分？他說：「不敢幫自己打分數，拍完覺得很開心。我把它當成一個作品，不當工作。導戲雖然壓力很大，但是件非常有魅力的事情。」最後他謙虛地幫自己打了65分及格分數，但對於成果深具信心，相信會拍得很唯美。

(中時)

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