不受兩岸氣氛影響！碩博招陸生報名人數不減反增

2018年04月12日 18:31 旺報 簡立欣

碩博招陸生報名人數不減反增！雖然兩岸關係空前冷，今年碩博招陸生報名情況卻比去年好，共2078人報名，比去年多249人，推估應是今年大學部畢業陸生繼續留台；有大學校長解讀：第一，來台讀大學部的陸生本來就有意繼續升學，與其回大陸考研不如繼續留台、不用再奔波；第二，台灣碩博士班辦學品質好，碩導、博導水準不錯，是吸引陸生的重要原因。

陸生來台人數一直是重要的兩岸關係指標。台灣大專校院招收大陸碩博士生12日下午5點截止報名，今年報名人數2078人（碩1425、博653）優於去年1729人（碩1237、博492）；報名志願數碩士班5863個優於去年5085個，博士班2154個優於去年1525個。陸生聯招會綜合業務組組長陳順智推估，應是今年大學部畢業的陸生人數較多；「照往例約有4成大學部陸生會留台讀研。」

陸生最愛台校，碩士生依序是台大（987，括號內是志願數）、政大（519）、清大（474）、交大（439）、輔大（347）、成大（337）、台師大（253）、台科大（223）、中央（219）、世新（202）、淡江（162）；博士生依序是政大（246）、台師大（232）、台藝大（205）、台大（123）、交大（98）、成大（93）、清大（83）、台科大（80）、輔大（74）、北藝大（68）、北科大（52），另外國體大也有48人次報讀。

台大博士陸生報名人次掉到第4。陳順智解釋其實政大博士陸生人數一直是第一，只是因為台大碩士陸生比政大碩士陸生多了300多人，所以台大碩博陸生總數多於政大。

陸生來台省市，最多是福建553人，其次是浙江403人，第三是廣東361人，以下依序是江蘇228人、遼寧168人、湖北150人、北京139人、上海76人。

陸生的畢業學校，前3名由福建包辦：福建師大83人，福州大學56人，廈門大學47人，以下依序是廣州美術學院28人、華南師大25人、南京師大23人、廣東中山大學22人、首都師大和浙江大學21人，華中科大、華中師大和西南大學都是19人。

實踐大學校長陳振貴表示，去年陸生學士班減招，是4年後才會看到影響；碩博陸生沒有減少名額。對於陸生報名台校碩博士班人數不減反增，陳振貴表示「一點都不驚訝，理所當然」，他甚至認為即使未來學士陸生人數減少，台灣碩博士班對陸生來說還是滿熱門的，主要有幾點：第一，能來台灣讀學士的陸生都是二本以上，七、八成都會讀研，在台繼續讀他不用再奔波，比回大陸考研容易多了；第二，台灣的碩博士班有辦學品質，都是小班教學，碩導、博導水準不錯。「像本校創意產業博士班只招4名陸生，每次報名人數都是3、4倍！」

(旺報)