提升校園環境質量 中市持續協助校園老舊廁所整修

整修後的廁所通風好、採光佳！（陳世宗翻攝）

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廁所改造融入美感教育。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局為改善台中市學校老舊廁所機能，從104至106年共補助約93所國中小，進行廁所設備整建及內部環境修繕等工程，教育局表示，其中106年共補助35校次，向國教署爭取6871萬7507元，市府編列2852萬7507元，107年持續向中央積極經費，希望可補助40校次，提供校園師生乾淨舒適環境。

教育局表示，學校廁所設備老舊損壞、管線阻塞、通風採光不良等情形，會進而影響孩子如廁意願，為提升校園環境質量，市府補助進行老舊廁所整修，同步改善廁所機能、融入美學再造。

以西屯區永安國小為例，學校以「清淨自然/潔淨空間」為改造理念，呈現自然樸實的風格，再配合美術、書法等人文藝術課程，展現廁所人文新美學。廁所入口磚牆左右各設置一面展示框，專門陳列學生作品，既美化空間，也陶冶學生美感。

校長陳靜姿表示，廁所啟用後，學生紛紛驚呼廁所變高級，二年級蔡同學說，廁所變乾淨、使用起來比較舒服；五年級葉同學也表示，他最喜歡和同學一起上廁所，因為有掛自己的作品。

另外，烏日區僑仁國小廁所以兩大主題設計，位於二樓的「花現僑仁~風車風」，是學務處主任方鎮宏於陶藝課指導學生的作品，搭配校園前庭的大小風車意象，象徵孩子充滿快樂回憶的童年時光；位於三樓的「高鐵風情~高鐵風」，則響應區域內烏日高鐵站特色。

教育局表示，市府從104至106年共補助約93所國中小老舊廁所進行整修，其中106年共補助35校次，向國教署爭取6871萬7507元，市府編列2852萬7507元，107年持續向中央積極經費，希望可補助40校次，並透過設計規劃團隊與學校教職員、學生及社區居民共同討論廁所環境，融入美感教育、激盪創意構想，積極以多元理念改造，致力提供師生更佳的校園空間。

(中時)

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