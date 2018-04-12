八斗子擬蓋製冰廠 爭取前瞻9千萬元

基隆市政府規畫在八斗子漁港興建製冰廠，向中央爭取前瞻計畫獲補助9千萬元，將分3年內完成，不僅減輕漁民向外縣市購買冰塊成本，未來將以觀光工廠模式經營，結合地方特色活動，帶動八斗子觀光與產業發展。（李其樺攝）

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未來八斗子漁港製冰廠完工後，預期月產1500支冰，足夠供應基隆在地漁船與漁汛期間外縣市漁船使用。（李其樺翻攝）

基隆市政府規畫在八斗子漁港興建製冰廠，向中央爭取前瞻計畫獲補助9千萬元，將分3年內完成，不僅減輕漁民向外縣市購買冰塊成本，未來將以觀光工廠模式經營，結合地方特色活動，帶動八斗子觀光與產業發展。

基隆市府產發處表示，目前基隆有600多艘漁船，而八斗子漁港僅有1家民營製冰廠，機器設備老舊，面對漁汛期間外縣市來到基隆捕魚船隻，冰塊嚴重供不應求，為了減輕漁民像外縣市購買冰塊成本，去年開始規畫在八斗子漁港蓋製冰廠。

產發處漁業行政科長何惠玫表示，未來製冰廠蓋好後，估計1個月可以生產1500支冰塊，每支冰重300磅，除了提供基隆在地漁民，也提供給漁汛期間新北、宜蘭等外縣市船隻使用，價格也將比外縣市冰塊還實惠。

此外，何惠玫指出，八斗子前瞻計畫已獲得中央核定補助9千萬元，以3年為目標，今年先完成設計規畫，明年再正式動工，未來製冰廠蓋好後將循觀光工廠模式經營，結合在地舉辦海洋特色活動，未來將八斗子發展成海洋產業文化園區，帶動地方觀光和產業發展。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，由於本地製冰廠價格昂貴，過去部分在地漁民向新北、宜蘭業者買冰塊使用，但是得多付出額外的運輸成本，「基隆漁民和漁船那麼多，一天卻只有500支冰可以用！」他感謝基隆市府聽到漁民心聲，蓋製冰廠給漁民「溫暖」；但也希望未來製冰廠籌建過程中，無論廠房位址或日產量能真正達到漁民需求。

(中時)

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