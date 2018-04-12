化身「蛋黃哥」上街送三明治！張立昂被當眾告白

2018年04月12日 18:41 中時 林淑娟

張立昂、葉星辰、子閎12日 發起「三明治女孩送早餐」活動。（三立）

張立昂、葉星辰、子閎12日 發起「三明治女孩送早餐」活動。（三立）

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》即將在4月15日於台視首播，主要演員由張立昂、葉星辰、子閎12日 發起「三明治女孩送早餐」活動，三位演員特別到捷運市政府站，親自發放免費百份三明治，為「三明治女孩」們加油打氣！

三位演員對於上街頭發送三明治，都感到非常興奮，葉星辰笑說今天被這麼多三明治包圍，好像真的是來賣三明治一樣！不過現實中她並沒有賣過東西的經驗，只有以前打工時有發過傳單，但也遇過被拒絕，被問起如果被拒絕時會怎麼做，她則開玩笑說還是會硬塞，因為這就是三明治女孩的逆襲。

現場聚集近百位粉絲，氣氛十分熱絡，張立昂還問某位女生「妳喜歡蛋黃哥嗎？」，沒想到對方竟回：「蛋黃哥是你嗎？如果是你的話我喜歡！」原來張立昂今天身穿黃色上衣，笑翻現場所有人。《三明治女孩的逆襲》故事描述一位在工作、愛情、家庭夾縫中求生存的職場女孩，以為升職是風光的開始，沒想到上司嫌下屬怨，像三明治一像被夾在中間，難以兩全其美。該劇即將在本週日(15號)晚上10點於台視播出。

(中時)