愛滋感染者器官可互捐 今通過初審

2018年04月12日 18:51 中時 倪浩倫

依《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，愛滋感染者一旦經檢驗確認罹病，便不得進行捐贈器官；為降低愛滋感染者的器官捐贈等待壓力，行政院提出修法，讓愛滋感染者在事前簽署同意書的情況下，可接受其他感染者的器官移植，該案今天在立院衛環委員會的審查下，通過初審。

據現行規定，在採血供他人輸血、製造血液製劑，或施行器官、組織、體液或細胞移植之前，得事先實施人類免疫缺乏病毒相關檢驗，一旦呈陽性反應（遭感染）便不得使用，違者將處3~15萬元罰鍰，若因此使人感染愛滋，更將處3~10年的有期徒刑。

行政院今提案修法，在事前簽署同意書的情況下，愛滋感染者可接受其他感染者的器官移植；衛福部長陳時中說，就像B、C肝患者可以器官互捐一樣，這次修法目的，在於器官移植的來源相當缺乏，透過患者互捐，能減少感染者等待壓力，也強調絕無「疾病擴大」的情形。

愛滋感染者現有義務告知醫事人員自己罹病、感染源、接觸者等資訊，此次修法註明，若身處「隱私未受保障」環境，則不需告知。衛福部疾管署署長周志浩說，患者仍應告知醫師病情，可改以像「耳語」的方式，畢竟隱藏病情，會影響醫師開藥、治療方向，對自己並無好處。

據器捐中心統計顯示，目前共有9500多人在等候器捐，但今年至今僅90多人捐出器官，去年一整年則有330多人，嚴重供不應求；器捐中心副執行長劉嘉琪說，目前共有7名愛滋感染者在等候器捐，包含3人等腎、3人等肝、1人等眼角膜，強調等待順序不會因具感染者身分，而和他人有所差異。

藍委陳宜民對此修法表達高度支持，但他也同時提案修法，要求衛福部得就處理愛滋器捐的醫院、其具備的條件「訂出準則」；周志浩說，該準則已經訂出，一旦此次修法通過，便會和B、C肝一樣，把準則放入《人體器官移植條例》子法。

(中時)