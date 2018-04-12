新加坡田徑賽吳家如改寫女子撐竿跳全國紀錄

吳家如在新加坡田徑公開賽改寫女子撐竿跳全國紀錄。(王文祥教練提供)

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中時電子報

目前就讀於台北士林高商的吳家如，今日在新加坡田徑公開賽女子撐竿跳項目跳出4.15公尺破全國紀錄摘金，林昱堂與文華佑在男子跳遠穿金戴銀，總結中華隊在這次賽事繳出3金、2銀、1銅漂亮成績單。

去年4月嚴重受傷的吳家如，經過積極復健後終於在今年回到賽場上，3月在南投國際撐竿跳比賽跳出4公尺05，取得亞運參賽資格。今天從3公尺70起跳，緊接著跳過3公尺90，然後追平張可欣於2003年創下的4公尺10全國紀錄，挑戰4公尺15，前兩次都失敗，第三次從助跑區加速到撐竿、過竿，動作一氣喝成，雖然身體在過竿的時候些微碰觸到竿子，導致竿子晃動了一下，但幸好沒有落竿，最終順利改寫睽違15年之久的全國紀錄。

中華田協新任理事長葉政彥得知消息後，決定立即頒發破紀錄獎金4萬元給吳家如，2萬元獎金給教練王文祥，以茲鼓勵。

另一位台灣小將林昱堂在跳遠項目中以7公尺71的成績摘金，不僅創下個人最佳成績，並達到第18屆亞洲青年田徑錦標賽參賽標準，隊友文華佑也以7公尺63的成績奪得銀牌。

領隊兼教練許唐漢表示，此次雖沒能達成預期的4金目標，但小將們的表現非常出色，尤其是吳家如在受傷後的復健過程所有人都看在眼裡，她的復出以及優異表現都證明了一件事情，那就是永不放棄，只要堅持信念就永遠有成功的一天，她終於做到了。

(中時電子報)

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